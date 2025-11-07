Otra matufia de Vicentin: 400 obreros quedaron en la calle tras la quiebra de ARSA, la fábrica de postres de SanCor

La Justicia argentina decretó la quiebra de la firma láctea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que producía la serie de postres y yogures de SanCor y dejó a 380 trabajadores sin empleo y 165 distribuidores más sin productos que repartir. Mientras que las razones económicas existieron, las versiones acerca de una mano negra y una "quiebra fraudulenta" de la empresa que perteneció a Vicentin SAIC, pero que desde hace dos años gestionan los venezolanos Manuel y Alfredo Fernández de La Suipachense, ganan fuerza.

El fallo estuvo a cargo del juez Federico Güerri del Juzgado Comercial 29, pero el proceso llevaba varios años. Vicentin Family Group había intentado con éxito correrla de sus conflictos financieros que casi la llevan a la expropiación de Vicentin SAIC en 2020. Lo cierto es que hasta hace dos años y medio gestionó la láctea que adquirió en 2016 por US$ 100 millones, para quedarse con la producción de marcas como Shimy, Sancorito, Sublime, Flanes Caseros SanCor, Vida, Yogs y Primeros Sabores.

ARSA cayó al piso como los productos que hacía, y dejó 380 trabajadores sin empleo.

ARSA contaba con 180 trabajadores en su planta bonaerense de Arenaza, en el partido de Lincoln, y otros 200 en el centro de distribución de Córdoba. Todos ellos cobraban de forma irregular, parcial y atrasada desde hacía mucho tiempo, al punto de que sólo recibieron -en efectivo- la cuarte parte de sus salarios en los últimos meses, sin importar que las jornadas eran completas. Sumado a eso, otra brutalidad laboral: durante los últimos tres años no les realizaron los aportes a la obra social.

No fueron los únicos trabajadores afectados ya que, además, la firma contaba con una red logística de 165 distribuidores para abarcar casi 70.000 comercios todas las semanas, y que ahora deberán reacomodarse con otros productos o directamente exponerse a un destino similar al de ARSA.

Toda la línea de productos que elaboraba la quebrada ARSA.

En abril de 2024 un concurso de acreedores se abrió para contemplar que algún interesado se haga cargo de la producción, las deudas y se quede con la compañía. Los nombres aparecieron pero nadie se fue convencido de hacer un negocio allí, casi como si no hubiera rentabilidad en todas las marcas que tenía y los empleados y distribuidores con los que contaba.

Las razones que había vertido ARSA para entrar en este concurso de acreedores habían estado vinculadas a la situación económica recesiva y el peso de la inflación que arrastraban desde la gestión de Alberto Fernández, con sus controles de precios, que hicieron un cóctel que encareció la materia prima y la de mano de obra a un punto de no retorno.

Una planta de Vicentin SAIC.

De acuerdo a lo que informó Clarín, en la industria láctea no ven las cosas así tan vinculadas a los problemas que acarrea el sector. La definición que brindaron al diario es la de una "quiebra fraudulenta", ya que el concurso no se hizo de forma transparente ni se llegó a completar. También hablan de ineficiencia en la gestión, lo que en el marco de la anterior acusación hasta pudo ser voluntario.