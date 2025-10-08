El escándalo cripto vuelve a salpicar a Milei: la Justicia ordenó analizar los teléfonos del presidente y su hermana Karina

A casi un año del estallido del escándalo cripto que salpicó a la Casa Rosada, la causa por el lanzamiento y colapso de la "memecoin" $LIBRA vuelve a golpear al oficialismo. El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un exhaustivo peritaje sobre los teléfonos y computadoras secuestrados en la investigación para determinar si el presidente Javier Milei o su hermana Karina mantuvieron contactos con los impulsores del proyecto, entre ellos Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, antes, durante y después del lanzamiento del criptoactivo. Lo hace, claro está, más de ocho meses después de que explotara este escándalo en el seno del gobierno.

Eduardo Taiano

El requerimiento judicial alcanza también a Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y apunta a revisar todos los mensajes, llamadas e imágenes vinculadas al caso. De acuerdo a la información dada a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, la fiscalía dispuso que se analicen los dispositivos incautados el 6 de marzo de 2025, cuyo contenido ya fue extraído y se encuentra bajo custodia. Entre ellos figuran un iPhone 16 Pro Max, una MacBook Air y varios pendrives y celulares, que ahora serán sometidos a pericias forenses para recuperar incluso archivos borrados.

El pedido de Taiano es amplio: incluye la búsqueda de mensajes en WhatsApp, Telegram, X, Facebook, Instagram y LinkedIn, así como la detección de aplicaciones de intercambio o billeteras virtuales como Phantom y Solflare. Además, el fiscal ordenó rastrear términos clave como "memecoin", "token", "solana", "binance", "kraken", "Casa Rosada", "Olivos" y "presidente", junto con las coordenadas de geolocalización de los investigados en fechas específicas, entre ellas los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

El objetivo es determinar si existió intervención directa o conocimiento previo del presidente o su entorno sobre una operación que, según sospecha la Justicia, podría haber implicado maniobras de manipulación de mercado y estafa. Pero mientras la causa argentina avanza lentamente, el expediente paralelo en Estados Unidos dio un giro explosivo. Alconada Mon informó que la demanda colectiva (class action) por el fraude de $LIBRA sumó el testimonio de un informante confidencial que aportó capturas de pantalla de sus conversaciones con Hayden Davis, el joven estadounidense señalado como uno de los cerebros del lanzamiento.

Javier Milei y Mauricio Novelli

Según la presentación del abogado Max Burwick ante la jueza federal Jennifer Rochon, los mensajes demuestran que Davis actuaba bajo las órdenes del empresario Benjamin Chow, de la firma Meteora, y que ambos planificaron las transacciones que inflaron y luego desplomaron el valor del token. Más grave aún, las conversaciones revelan que $LIBRA habría sido solo el primer paso de una operación mayor, que incluía el lanzamiento de otro criptoactivo: $MILEI.

Davis, en esos mensajes, se ufanó de haberse sacado una selfie con el presidente argentino -foto que luego Milei publicó en su cuenta de X- y aseguró que su empresa Kelsier Ventures tenía la "exclusividad del marketing de cosas del Gobierno en Argentina". En un chat fechado el 30 de enero, mencionó a "Manuel" -presuntamente Terrones Godoy- con una frase que hoy cobra relevancia: "Las cosas malas suenan bien escuchándolas de Manu".

Tres días antes del lanzamiento de $LIBRA, Davis escribió a su interlocutor: "¿Cuán rápido podemos estar listos para salir con Milei?". Nueve días después del colapso, ironizó: "Bueno, dado que me emboscaron para ser el mayor chivo expiatorio del mundo, he estado mejor", agregando un emoji de risa. De confirmarse su autenticidad, los mensajes demuestran que los impulsores del token coordinaron movimientos millonarios de fondos incluso después del levantamiento judicial del congelamiento de activos, transfiriendo el dinero hacia monedas imposibles de rastrear.

El aporte más inquietante del informante, sin embargo, radica en que $LIBRA no fue un hecho aislado. En los chats, Davis mencionó su intención de lanzar una nueva serie de "memecoins" con nombres asociados a figuras públicas, entre ellas $Melania (por Melania Trump) y $MILEI, que habrían formado parte de un plan de marketing conjunto entre Meteora y Kelsier Ventures.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

Burwick sostuvo ante la Corte que la nueva evidencia prueba la "capacidad humana y deliberada detrás de la manipulación de los tokens y de los flujos financieros", lo que refutaría la defensa de Davis, quien se había presentado como un mero desarrollador. Además, pidió que se reimponga el congelamiento de fondos a los acusados, ante el riesgo de que dispersen los millones de dólares obtenidos durante la maniobra. Mientras tanto, en la Argentina, el expediente continúa bajo la órbita de Taiano, que ahora deberá determinar si los hermanos Milei tuvieron contacto directo con los involucrados en el fraude o si su imagen fue utilizada sin consentimiento.