The Guardian calificó de "delirio rockero" el show de Milei: "Se hace pasar por estrella de rock mientras la economía se desploma"

El prestigioso diario británico The Guardian volvió a poner a Javier Milei en el centro de la escena internacional con una nota demoledora sobre el bizarro espectáculo musical que el presidente libertario encabezó en el Movistar Arena, antes de presentar su libro La Construcción del Milagro. Bajo el título "Quemando la casa: Milei se hace pasar por estrella de rock mientras la economía argentina se desploma", el medio describió el evento como un intento de escape de un mandatario acorralado por la crisis, el descontento social y los escándalos de corrupción que golpean a su gobierno. "El 'presidente estrella de rock' de Argentina, Javier Milei, ha tenido dificultades para obtener mucha satisfacción últimamente", comienza el artículo, en alusión al colapso económico y político que atraviesa su administración.

Javier Milei en el Movistar Arena.

Según The Guardian, el líder libertario "subió al escenario en Buenos Aires con la esperanza de salir de la depresión cantando", mientras miles de seguidores coreaban su nombre en un estadio que antes había recibido a figuras como Liam Gallagher y Megadeth. El diario británico reconstruyó el clima del evento con ironía: "Milei se deleitó con la adulación, levantando los brazos enfundados en cuero y tomando un sorbo de agua antes de continuar con su repertorio de nueve canciones". Y agrega: "El populista sudamericano de pelo desaliñado, ex líder de una banda tributo a los Rolling Stones, parecía querer huir de la realidad de su propio gobierno".

La publicación recuerda que Milei llegó al poder "prometiendo salvar la economía argentina aplicando una motosierra al gasto público" y que, por un breve lapso, "su feroz campaña de austeridad pareció funcionar". Sin embargo, advierte que "en las últimas semanas, la revolución de Milei parece haber fracasado", mientras el peso argentino se derrumba, los mercados se agitan y el gobierno "agota sus escasas reservas internacionales para contener la caída".

El medio británico detalla también los recientes escándalos que agravan la crisis de la administración libertaria: la investigación por presunta corrupción que involucra a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación y hermana del presidente, y el caso del diputado José Luis Espert, quien "se vio obligado a retirarse de la elección tras admitir que había recibido un pago de 200.000 dólares de un presunto narcotraficante". "El apoyo a Milei se está agotando rápidamente debido a las dudas sobre su ética y las consecuencias humanas de sus drásticos recortes presupuestarios", advirtió el periodista Sebastián Lacunza, citado por The Guardian,

El periodista además enumeró los efectos concretos del ajuste: "Los recortes drásticos han afectado a áreas sensibles: los ingresos de los jubilados, los hospitales pediátricos públicos, las universidades y los hogares que enfrentan el aumento vertiginoso de los costos de los servicios públicos y la alimentación". En un tono implacable, el diario británico sintetiza el momento político de Milei como el de "un presidente en decadencia económica, política y social".

La politóloga Paola Zuban explicó que el mandatario "prometió una revolución moral y económica, pero los escándalos de corrupción rompieron ese vínculo simbólico con sus votantes". Facundo Nejamkis, de la consultora Opina Argentina, coincidió: "El gobierno habló de un 'milagro' que ningún argentino puede ver en su vida cotidiana". Para The Guardian, el concierto en el Movistar Arena fue un intento desesperado por recuperar apoyo en medio del derrumbe político. Sin embargo, incluso entre sus seguidores, el gesto generó incomodidad. "Parece inoportuno, como mínimo", confesó al diario un activista libertario que prefirió no dar su nombre.