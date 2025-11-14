El evidente abandono del Estado: la Justicia obliga a Vialidad Nacional reparar de urgencia la Ruta 40

El deterioro de la Ruta 40 en el sudoeste rionegrino llegó a un punto tal que tuvo que intervenir la Justicia Federal. En un fallo categórico, el juez Gustavo Villanueva ordenó a Vialidad Nacional ejecutar obras urgentes, luego de que la provincia de Río Negro -junto con otros organismos- presentara un amparo colectivo ante la falta absoluta de respuestas oficiales. Según explicó la propia administración provincial en un comunicado, la causa se inició después de que durante años el organismo nacional ignorara reclamos reiterados. El gobierno de Alberto Weretilneck no dejó lugar a dudas sobre la gravedad de la situación: "Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan".

La Justicia obliga a Vialidad Nacional a reparar de urgencia la Ruta 40

La sentencia no solo reconoce esa peligrosidad, sino que también expone la responsabilidad del Estado Nacional. El fallo detalla que la falta de mantenimiento transformó un corredor estratégico en un tramo de riesgo permanente, obligando a la Justicia a intervenir para evitar una tragedia anunciada. El Juzgado Federal de Bariloche dispuso que Vialidad Nacional realice de inmediato -y con cargo al presupuesto 2024- una serie de trabajos esenciales.

La resolución es explícita: no se permiten reprogramaciones ni demoras administrativas. Entre las obras obligatorias se incluyen: reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; corrección de descalces de banquinas; reposición de señalización horizontal en zonas donde hubo bacheo; Instalación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, áreas con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos.

Además de todo esto, la sentencia también aborda uno de los problemas más reportados por los viajeros: la falta total de advertencias viales en un tramo donde el deterioro se volvió estructural. El juez Villanueva estableció además un cronograma rígido. En los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá: presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos; elevar un cronograma detallado de cada reparación; emitir un informe técnico que determine si existe riesgo de arrastre de material rocoso y, de existir, proponer medidas correctivas e informar si es necesario instalar puestos de control de carga, y en tal caso, detallar plazos y procedimientos.

A los 120 días, la exigencia se extiende a la presentación de un plan integral de mantenimiento, con acciones preventivas para evitar que la ruta vuelva a quedar librada al abandono. La Justicia fue contundente: la sentencia "reconoció la inacción del organismo nacional durante años" y reafirmó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante los incumplimientos del Estado Nacional. En otras palabras, el fallo no solo obliga a reparar lo que se dejó caer, sino que también desnuda un problema mayor: la Ruta 40, una de las arterias más emblemáticas y transitadas del país, fue dejada al borde del colapso por Vialidad Nacional.