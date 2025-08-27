Una vidente asegura que Javier Milei "mira a su hermana Karina y queda como loco, grita"

Desde que se filtraron los audios de Diego Spagnuolo que involucran a Karina Milei en presuntas coimas dentro del gobierno libertario, una vidente se volvió viral en redes sociales por una predicción sobre el presidente Javier Milei.

Se trata de Rosa Pascal, conocida en el mundo digital como "Venus Psíquica", una tarotista y vidente uruguaya que ganó popularidad en TikTok y X (ex Twitter) gracias a sus pronósticos sobre la política.

La Libertad Avanza entre la espada y la pared con los audios de Diego Spagnuolo

En uno de sus videos más vistos, difundido días atrás, aseguró que Javier Milei podría renunciar a la Presidencia en medio de un escándalo judicial que también comprometería a su hermana, la secretaria general de la Presidencia. Según sus palabras, el mandatario sería reemplazado por "un hombre de diferentes ideas".

Lo que más llamó la atención es que poco después estalló uno de los problemas más graves para el oficialismo. En un nuevo video que también se viralizó, Pascal explicó: "Lo de la hermana es a través del alma de Javier Milei. No puedo llegar a 'La Jefa', porque hay almas más fuertes en este tipo de actividades ".

Vidente uruguaya no puede acceder al alma de Karina Milei y la describió como un ser oscuro

En esa línea, la vidente sostuvo: "Vi a un presidente que es apresado y presionado, y renuncia". A su entender, el destino ya estaría marcado: "El alma no miente, todo está escrito".

Además, anticipó que el mandato de Milei no tendría continuidad: "Este gobierno no sigue adelante, viene una personita que no sé cómo se llama. Atrás veo a Kirchner, la ex presidenta", deslizando que el entorno de Cristina Fernández podría estar relacionado con el eventual sucesor.

Consultada por una fecha, Venus Psíquica fue categórica: "Sí, yo vi que en los próximos meses, septiembre, octubre, más de eso no va". También vinculó la eventual salida del presidente con la causa por presuntas coimas en el área de Discapacidad.