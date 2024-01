El Gobierno desmintió "internas" y avisó que apelará el fallo en contra de las reformas laborales

Manuel Adorni, el vocero presidencial libertario, tuvo que pronunciarse sobre la primera estocada que los trabajadores le dieron a la gestión de Javier Milei: rechazar las reformas laborales que se establecen en el DNU.

Las pacíficas modulaciones diarias de Adorni, se convirtieron en toscas y torpes cuando tuvo que comunicar que "el fallo se apelará, habrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia y además se pedirá la incompetencia por entender que el fuero natural es el Contencioso Administrativo y no el Fuero Laboral".

Manuel Adorni

Parece que al arco político de La Libertad Avanza no le cuadra que otros ciudadanos no piensen como ellos. Es por esto, tal vez, que Adorni comunicó punto por punto qué medidas laborales se proponían en el DNU y con tono de queja advirtió: "Nos cuesta entender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los trabajadores como por ejemplo que se eliminaba la retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos. Esto iba a permitir mayor libertad y mayor impacto positivo en los recibos de sueldo de trabajadores".

Además enumeró orgulloso: "Se eliminaban penalidades para el empleador, en el caso de relaciones laborales mal registradas. Se modificaba la presunción de existencia de relación laboral, que afectaba a la contratación de monotributistas ya que los empleadores que los contrataban temían por un futuro juicio laboral".

Trabajadores en lucha

Adorni demostró, a través de la conferencia de prensa, que nunca tuvo la angustia de saberse sin trabajo: "Se extendía el período de prueba de 3 a 8 meses fomentando la contratación de empleados". Además, refirió sin inmutarse: "Se limitaba la capacidad de convocar asambleas en tanto estas compliquen el funcionamiento normal de la empresas. También se establecían infracciones en relación a quienes extorsionan a quienes no quieran asistir a las asambleas".

Con respecto a las indemnizaciones dijo: "Se permitía que además del sistema de indemnizaciones tal cual se lo conoce, las partes puedan acordar algún otro mecanismo de mecanización. Acuerdos libres entre las partes lo que iba a permitir que se tenga menos miedo a contratar a personas".

Trabajadores de la economía popular

El vocero también informó que en caso de rechazar el DNU, los argentinos se estarían perdiendo de la oportunidad de que: "Un trabajador independiente pueda tener hasta cinco personas trabajando para él sin que esto constituya un relación laboral". Adorni terminó: "Sabemos que en la Argentina hace 10 años no se crea empleo privado, que cada vez son menos el número de empresas que contratan y los salarios son de los peores de toda Latinoamérica. Es fundamental que el empleado tenga mayor libertad y que el empleador tenga menos temor a contratar y que le sea más amigable la relación con sus futuros empleados".

Algunas otras definiciones de Adorni

Facundo Jones Huala: "Será extraditado a Chile desde Esquel para seguir cumpliendo la condena que le impuso la justicia chilena. El operativo está a cargo de la Policía Federal Argentina y de la Policía Aeroportuaria y trabajando en conjunto con la Interpol de Chile"

Facundo Jones Huala

Reunión con el FMI: "Estarán el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y autoridades del Banco Central. Se van a juntar los equipos técnicos para avanzar para que el acuerdo se pueda reencauzar después del incumplimiento en absolutamente todas las metas que el gobierno anterior había pautado"

Derechos para los jubilados: "No veo dónde se le están quitando derechos a nadie, ni en materia de salud ni en materia laboral. En materia de salud, la opción de elegir la obra social me parece sensacional y fabuloso. No hay nada más maravilloso que la posibilidad de elegir. En materia de derechos laborales, con un 45% de informalidad y con salarios miserables no entiendo cuál es el derecho que estás defendiendo porque en Argentina ha fracasado la legislación laboral. El DNU está a favor de la libertad de la gente".

Jubilados en lucha

Sobre la actividad pesquera: "Estamos abiertos al diálogo y al debate. En cada decisión que se toma, en cada artículo que se redacta, entiendo que hay mucha experticia, mucho tiempo de trabajo. En el caso de la pesca está por debajo de su punto óptimo y entendemos que con la apertura la actividad podría crecer. Tenemos mucha expertiz pero podemos suponer que se puede cometer alguna cuestión que pueda corregirse. Siempre estaremos abiertos al diálogo".

Ley Ómnibus: "En el gobierno no hay internas, no hay una sola interna. Todo es rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. El trámite legislativo está en los procesos normales esperados por nosotros. El falso de toda falsedad"

Devolución de los fondos coparticipables: "No tengo adelanto porque la reunión fue solicitada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana tendremos novedades sobre los fondos de coparticipación".