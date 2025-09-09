El Gordo Dan estalló por el candidato de La Plata que se burló de Karina Milei y Patricia Bullrich: "Es una falta de respeto"

La elección legislativa bonaerense de medio término dejó muchas heridas entre el Gobierno nacional y, si bien el presidente Javier Milei salió a reconocer la derrota con un tono autocrítico, causó mucha conmoción entre la militancia libertaria que sufrió un fuerte batacazo. En ese sentido, el influencer Daniel Parisini -mejor conocido como Gordo Dan-, salió a cruzar a Santiago Rodríguez, el cuarto candidato a concejal de La Plata por La Libertad Avanza (LLA), quien desde el bunker se burló de la derrota en sus redes sociales, con fotos que se tomó junto a Karina Milei y Patricia Bullrich.

"Es una tomada de pelo y es una falta de respeto al Presidente, a la persona que puso a este tipo ahí en esa lista", reclamó Dan al aire de La Misa, su programa diario en el streaming Carajo. "Es una falta directa de respeto al Presidente y a toda la causa que el Presidente está llevando adelante por la Argentina. Vamos a ver si empezamos a decir la verdad, muchachos", insistió.

El comentario lo hizo sobre la foto que Rodríguez subió junto a la secretaria general de la Presidencia. "Los del 3%. Hay que pedir más", escribió en la historia que compartió entre sus mejores amigos de la red social Instagram. La referencia al escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que explotó tras la filtración de los audios de su ex titular Diego Spagnuolo, quien reveló una presunta estructura de coimas con "El Jefe" a la cabeza.

Luego el Gordo Dan vio la otra foto de Rodríguez, junto a la ministra de Seguridad. "Patito quería vinito de cajita y poner bombas", escribió el concejal electo este último domingo. El chiste fácil sobre los gustos etílicos de la funcionaria libertaria es un denominador común en todas las críticas, aunque la referencia al terrorismo es por su pasado como militante de la organización guerrillera Montoneros, una crítica que el mismísimo mandatario libertario le hacía cuando eran rivales políticos.

Los posteos burlones de Santiago Rodríguez contra Karina Milei y Patricia Bullrich.

"¿Sabés por qué me da bronca? Por los pibes que hicieron presidente a Javier Milei. Y no me incluyo porque no soy ningún pibe, ya soy un pelotudo grande de 33 años", reconoció Parisini, una de las caras visibles más expuestas de las fuerzas del cielo, como se autodenomina el grupo que conduce el multiasesor Santiago Caputo. "Los pibes que convencieron a sus papás. A sus hermanos. A sus tíos. A sus amigos. Los pibes que hablaban de teoría monetaria dentro de las casas. Los pibes que produjeron el milagro argentino", aseguró el conductor de La Misa. "De esos pibes está lleno. Absolutamente lleno de pibes sanos", concluyó.