En un contexto de creciente tensión política y social, los decanos de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alzaron la voz en un contundente reclamo dirigido al presidente Javier Milei. A través de un video difundido en redes sociales, las autoridades universitarias exigieron la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el pasado 22 de agosto.

La ley, que establece un esquema progresivo de financiamiento para las universidades públicas y contempla mejoras salariales, infraestructura y becas, enfrenta el riesgo de ser vetada por Milei, tal como ocurrió con una normativa similar el año pasado. En aquella ocasión, el veto presidencial provocó una drástica caída en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, lo que llevó a declarar la emergencia salarial en marzo de este año.

Estudiantes contra el veto al financiamiento universitario

El video, de poco más de un minuto, reúne las voces de los principales referentes de la universidad: "Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones", expresaron los decanos.

El tono del reclamo no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación: "Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes. No queremos que nadie quede afuera. La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública", remarcaron.

Las autoridades destacaron que este pedido trasciende ideologías y partidismos. "No se trata de ideologías ni partidismos, sino de cuidar lo que nos une y nos enorgullece: el valor de la educación pública", enfatizaron.

El mensaje final del video fue una apelación directa al Poder Ejecutivo Nacional: " Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos . Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA", concluyeron.

Marcha en defensa a la educación pública

La situación salarial en la UBA es crítica. Desde marzo, docentes y no docentes enfrentan una emergencia económica que afecta directamente su calidad de vida. La falta de actualización salarial acorde a la inflación y los recortes presupuestarios han puesto en jaque el funcionamiento cotidiano de la institución.

Es por eso que la Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema claro: progresivamente, el presupuesto destinado a las universidades públicas debería alcanzar el 1% del PBI en 2026 y el 1,5% en 2031. Además, incluye el llamado a paritarias para recomponer salarios y fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.

Marcha en defensa a la educación pública

Sin embargo, el antecedente del veto presidencial del año pasado genera incertidumbre sobre el futuro de esta iniciativa. La negativa anterior dejó a la UBA con una caída del 50% en el poder adquisitivo de los salarios, un golpe que aún resuena en las aulas y pasillos de la universidad más prestigiosa del país. Ahora, el gobierno nacional será puesto en jaque por la ciudadanía... es que, de vetar nuevamente esta ley, Javier Milei enfrentaría no solo el rechazo del ámbito académico, sino de toda la sociedad que ya mira con desconfianza su gestión tras la red de coimas que existieron en el sector de discapacidad.

¿Quiénes lideran el reclamo?

El video contó con la participación activa de las máximas autoridades académicas de la UBA, quienes se plegaron al pedido: