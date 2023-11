El infiltrado de Macri que busca quedarse con Trenes Argentinos y acorrala a Milei

¿El macrismo avanza? En pocas semanas, Javier Milei asumirá como presidente de la Nación y, desde su victoria en el ballotage, el loteo por los cargos generó más de una interna entre los integrantes de La Libertad Avanza y los recién llegados del PRO, arengados por Mauricio Macri y encolumnados detrás del denominado "Pacto de Acassuso".

Mientras el ex presidente busca quedarse con la mayor cantidad de cargos posibles en el gabinete libertario, son muchos los ex funcionarios de Juntos por el Cambio que comienzan a "jugar la suya". Ese es el caso de Marcelo Orfila, quien fuera presidente de Trenes Argentinos durante la administración de Macri.

Marcelo Orfila

Según consigna el sitio "Minuto de cierre", Orfelia se mostró el pasado miércoles 22 de noviembre en la Línea Mitre, "entre las estaciones de San Isidro y Tigre, como si fuera a hacerse cargo de Trenes Argentinos". Todo esto, claro, sin designación oficial o el aval del presidente electo.

La gestión de Orfila fue duramente cuestionada. Un informe publicado por la Sindicatura General de la Nación en febrero del 2021 sostiene que la empresa "no cumplió con ninguno de los objetivos y competencias que le fueron asignadas". "No articuló, no integró y no consolidó ningún tipo de acción para poder coordinar el trabajo de todas las empresas ferroviarias y promover mejoras en el sistema de ferrocarriles".

De acuerdo al reporte, "el no funcionamiento de FA S.E repercutió en la falta de planificación, en la superposición de tareas de las operadoras, en problemas de conectividad en todo el país, y en el abandono de obras de infraestructura básicas y esenciales en toda la red ferroviaria".

"La ausencia de trabajo y de articulación define extraordinariamente todo el accionar del gobierno anterior en esta materia. Lo lamentable, una vez más, es que esto ocurrió a costa de una gran parte del pueblo, para la cual los ferrocarriles resultan un servicio esencial en el día a día, y también a costa de toda la economía argentina", concluyeron desde la Sindicatura General de la Nación.

Según publicó en su momento el portal La Política Online, una de las primeras medidas de Orfila fue aprobar aumentos salariales para los puestos gerenciales, que por ese entonces oscilaban entre los 160 mil (10 mil dólares a cotización actual) y 200 mil (15 mil dólares). Se convirtió así en el funcionario mejor pago de todo el gabinete, con un sueldo incluso por encima del del presidente de la Nación.

Esa no fue la única decisión polémica de Orfila. El por entonces presidente de SOFSE le otorgó todos los seguros de la empresa a la multinacional IAON, con vínculos directos con el grupo SOCMA. En total, la contratación supuso un desembolso de 300 millones de pesos anuales a cambio de velar por la responsabilidad civil, pasajeros transportados, inmuebles, trenes, vehículos y personal.

Durante la campaña, Orfelia fue uno de los principales apoyos de la por entonces candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Después de ganarle la interna a Horacio Rodríguez Larreta y antes de las elecciones generales -en las que quedó tercera y fuera del ballotage-, Orfila no sólo la acompañó en más de una recorrida sino que además cruzó con fuerza a Milei por acusar a la ex ministra de Seguridad de Macri de "montonera pone bombas".

"Pato, entendiste mal. No te dijo montonera. Te dije. ¡Te quiero un montón, nena!", bromeó en sus redes sociales, al tiempo que publicó una foto de Javier Milei con su celular en la mano.