El operativo "platita" de Milei: despliega billetera abierta y los ATN como moneda de cambio

La tensión se palpa en cada rincón del Congreso. A pocas horas de una sesión que promete ser histórica, los aprietes, negociaciones y maniobras políticas se intensifican en torno a los vetos presidenciales de Javier Milei a dos leyes clave: el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría. Con un gobierno que no escatima recursos para revertir voluntades y una oposición decidida a dar batalla, se gesta uno de los capítulos más candentes del año legislativo.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se convirtió en el arquitecto de una estrategia que mezcla pragmatismo político y recursos económicos. Desde que asumió su cargo, Catalán despliega un operativo de seducción dirigido a los gobernadores, utilizando los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta central para garantizar la fidelidad de sus legisladores en el Congreso.

Javier Milei

Entre las transferencias más jugosas destacan los 3.000 millones de pesos destinados a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, y los 2.500 millones que recibió Leandro Zdero, mandatario chaqueño. Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, se llevó otros 3.000 millones, mientras que Hugo Passalacqua, de Misiones, encabezó la lista con 4.000 millones. Estas cifras no son casuales; cada transferencia está diseñada para inclinar la balanza en una votación que se anticipa ajustada.

Desde el arco opositor las alarmas están encendidas. Legisladores como Gustavo González, diputado misionero de la UCR, no dudaron en denunciar públicamente lo que consideran un "pacto" entre Milei y el líder político local Carlos Rovira: " Cambian votos por favores y después hablan de federalismo ", acusó González en declaraciones a la prensa.

Leandro Zdero

Sin embargo, no todo está perdido para quienes buscan revertir los vetos. El ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, rompió el silencio y pidió a sus legisladores apoyar las leyes vetadas por el Ejecutivo: "Acompañen al Garrahan y a las universidades", clamó en un acto público, encendiendo una luz de esperanza para la oposición.

El poroteo minuto a minuto: ¿quiénes son los indecisos?

La clave para el desenlace de esta sesión está en los diputados que responden a los gobernadores beneficiados por las transferencias del Ejecutivo. En la votación anterior sobre el Financiamiento Universitario, realizada el pasado 6 de agosto, hubo 18 ausencias y 5 abstenciones que podrían cambiar el rumbo esta vez .

El foco está puesto en nombres como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, quienes responden al gobernador mendocino Alfredo Cornejo y estuvieron ausentes en aquella sesión. También en Gerardo Cipolini, alineado con Zdero, cuya postura aún no está clara. A pesar de las presiones internas, Rodrigo De Loredo adelantó que al menos 11 diputados radicales votarán en contra del veto universitario, marcando un contrapunto frente al operativo oficialista.

Rodrigo De Loredo

En Misiones, los cuatro legisladores que responden a Rovira permanecen bajo la lupa. Mientras tanto, algunos diputados comenzaron a mostrarse indecisos y dejaron de responder consultas de sus pares, lo que generó indignación entre figuras opositoras como Germán Martínez, quien expresó en su cuenta de X: "Es inconcebible que aún existan diputados que no hayan definido su voto en temas tan sensible s".

A diferencia del Financiamiento Universitario, el rechazo al veto sobre la Emergencia en Pediatría parece tener mejores perspectivas. Este expediente superó los dos tercios necesarios en la votación previa, algo que no ocurrió con la ley universitaria. Además del respaldo del bloque opositor tradicional, tres ex libertarios ahora agrupados bajo el bloque Coherencia -Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro y Gerardo González- ya anunciaron su apoyo al rechazo del veto presidencial. Incluso dentro del PRO se anticipa un acompañamiento significativo para esta causa: "Solo una tragedia nos haría perder la votación del Garrahan", señalaron fuentes opositoras confiadas en revertir este veto específico.

Marcela Pagano

Aunque los vetos presidenciales serán el eje central de la jornada, otros temas polémicos también figuran en la agenda. Entre ellos destaca la citación para un "pedido de informes verbales" dirigido a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones, ministro de Salud, por su vinculación con una red de coimas relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el escándalo del fentanilo contaminado. Además, existe consenso para crear una comisión investigadora sobre este último caso, lo que añade más combustible al clima ya caldeado que se vive en el Congreso.

Mientras los diputados afinan sus estrategias y evalúan sus votos, afuera del recinto se prepara una tercera marcha federal que promete ser multitudinaria. Universidades públicas y organizaciones sociales han convocado a miles de personas para manifestarse contra los vetos presidenciales y exigir un compromiso claro con la educación y la salud pública.