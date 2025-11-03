El sueño de la casa propia, ¡afuera!: el Banco Nación endureció las tasas para los préstamos hipotecarios UVA

El Banco Nación de la República Argentina subió la tasa de interés de los créditos UVA que ofrece, del 4,5% al 6%, y golpeó de forma directa al sueño de la casa propia de muchos contribuyentes que encuentran en esta modalidad crediticia la única posibilidad de acceder a un préstamo de estas magnitudes. La semana pasada el BBVA había bajado su índice del 10,9% al 7,5%, pero fue el único que tuvo un registro de esa magnitud.

Justamente el Banco Nación es la entidad financiera que brindó el 40% de la totalidad de los créditos tipo UVA, por lo que implica un fuerte salto en las aspiraciones de su utilización por parte de los sectores medios. La decisión lo dejó en términos de tasa por arriba de los préstamos que el Banco Ciudad de Microcentro otorga a sus empleados, que es del 4,5%. Pero también lo colocó muy cerca de los intereses de otros bancos como el mencionado BBVA, Brubank con un 8% y Banco del Sol con un 9%.

El Banco Nación aumentó su tasa de interés para alcanzar créditos UVA, pero antes había incrementado el scoring para conseguirlo.

Si bien el resto de las bancas privadas tiene índices que se mueven en una cifra cercana al 15%, el anuncio golpea las aspiraciones de la clase media de acceder a la vivienda propia, en un marco de una recesión económica que no frena y una realidad cambiaria que se sostiene a través del apoyo del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU).

Hasta octubre de 2025, el Nación había dado más de 4400 préstamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 5000 en el conurbano bonaerense, 1500 en Córdoba, 1400 en Mendoza y 1000 en Santa Fe. Los distritos más numerosos se llevaron este tipo de préstamos ante las posibilidades distintas que ofrece la ruralidad y vivir alejado de las grandes urbes.

Sacar un crédito hipotecario UVA, ¿es una opción accesible?

Antes de subir la tasa, el Nación había duplicado las exigencias del scoring ante sus clientes para lograr acceder a un crédito UVA, el cual pasó de los 450 puntos a los 909. La decisión fue la antesala de este crecimiento en las tasas, aunque también colaboró con las inhibiciones presentadas para el libre acceso a este tipo de préstamos.

Lo cierto es que en los hechos la idea es que se frenen este tipo de créditos, de acuerdo a los gestos de las entidades bancarias. Por un lado, el cambio de BBVA servía exclusivamente para quienes cobraban su sueldo allí, pero sólo cuando este superaba los cinco millones de pesos. Además, los aumentos en las moras y lo difícil de la situación económica, con la merma en los ingresos, acrecentaron el cóctel regresivo.