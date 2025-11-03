Barry Bennett, condenado: la mano derecha de Caputo en EE.UU. confesó que manipuló la opinión pública de manera ilegal

Ninguna conexión con los libertarios parece estar libre de causas judiciales y Barry Bennett, consultor político estadounidense y ex asesor de campaña de Donald Trump, no es la excepción ya que admitió su culpabilidad en una trama que violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Bennett llevó a cabo trabajos no declarados para el gobierno de Qatar, utilizando estrategias clandestinas para influir en la opinión pública y las decisiones gubernamentales.

Barry Bennett en Casa Rosada

Según el documento oficial del caso, Bennett firmó un "Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido" (DPA, por sus siglas en inglés) el 28 de diciembre de 2023, aceptando las acusaciones que lo señalan como responsable de conspirar para ocultar información relevante a las autoridades estadounidenses.

Entre las actividades ilícitas admitidas, Bennett reconoció haber operado una campaña de cabildeo y relaciones públicas en beneficio de Qatar, mientras ocultaba la conexión directa del gobierno qatarí con dichas iniciativas.

Whertein, Bennett, Milei y dos magnates reunidos en Estados Unidos

El texto oficial detalla que "los cargos se derivan de un plan para llevar a cabo una campaña de cabildeo y relaciones públicas diseñada para beneficiar a uno de los clientes de Avenue Strategies : el gobierno de un país extranjero (País A), ocultando al mismo tiempo la conexión de dicho gobierno con la iniciativa". En 2017, Bennett firmó un contrato con Avenue Strategies para prestar servicios a la embajada del País A, utilizando una sociedad de responsabilidad limitada denominada "Compañía A", operada por su socio Douglas Watts.

La investigación también expone cómo Bennett y su equipo recurrieron a tácticas manipuladoras para desacreditar a los rivales de Qatar: Por medio de un grupo denominado Yemen Watch o Yemen Crisis Watch, se impulsó una campaña mediática enfocada en la crisis humanitaria en Yemen. El objetivo era generar una percepción negativa hacia los países competidores de Qatar en la arena política estadounidense.

Barry Bennett

El caso toma una dimensión aún más relevante al considerar los vínculos de Bennett con figuras políticas argentinas y su relación con Santiago Caputo, señalado como su principal contacto en ese país. Aunque no se confirma si las actividades ilícitas de Bennett tuvieron repercusiones directas en Argentina, su historial genera interrogantes sobre la naturaleza de sus reuniones con referentes políticos como por ejemplo Miguel Ángel Pichetto, Rodrigo De Loredo y Cristian Ritondo que sostuvieron una reunión de carácter amistoso con el lobbista yankee.