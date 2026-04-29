El video que muestra que Manuel Adorni no resiste ningún tipo de archivo: cambió su discurso de un mes a otro

Pocos políticas logran mezclar con tanta maestría la narrativa de la víctima y el papel del funcionario virulento como lo hace Manuel Adorni. Su reciente discurso ante el Congreso Nacional dejó atónitos a los argentinos, no tanto por la inconsistencia de sus argumentos, sino más bien por su capacidad de reinventarse en tiempo récord: Adorni no resiste archivo... ni siquiera de un mes al otro.

El show comenzó en marzo de 2026, cuando Adorni, con una ternura digna de un corderito en medio del bosque, se sentó frente al periodista oficialista Luis Majul quien intentó, con una timidez que conmueve sacarle jugosas declaraciones a Adorni sobre los lujosos viajes que el funcionario realizó junto a su familia.

Adorni y un presunto viaje a Aruba

" No, te repito, no tengo nada para ocultar ", declaró Adorni mientras Majul, en su papel de periodista inquisitivo de cotillón, insistió: "Vas a mostrar, vas a mostrar de dónde la sacaste y cómo la sacaste". Pero Adorni no se inmutó: "No tengo nada que ocultar", reiteró.

Por si quedaban dudas, Majul le lanzó una última pregunta: "¿No es desproporcionado para tu patrimonio?". Y ahí largó la respuesta que quedará para los libros de historia del cinismo político: " No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes ". Cuatro días. Nada más. Un padre modelo que solo quería disfrutar de un breve descanso con sus hijos. ¿Quién lo puede culpar?

Sin embargo, la verdad tiene la mala costumbre de aparecer en los momentos más inoportunos. Apenas un mes después, en abril de 2026, Adorni se paró frente al Congreso Nacional para presentar el informe de su gestión. Y ahí, entre cifras y tecnicismos, dejó entrever que algún día, este Jefe de Gabinete, morirá de una contradicción: esos "cuatro días con sus nenes" parecían haberse multiplicado mágicamente en varios viajes familiares: lo que antes era una breve escapada, ahora se transformaba en una serie de vacaciones que, según él mismo afirmó, están siendo investigadas por la justicia.

En su intervención, Adorni intentó poner paños fríos al escándalo: "Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar. No se trataron de viajes financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016, ni de obsequios de ningún tipo".

✈️"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"



🤥Manuel Adorni cerró su exposición en Diputados con una defensa frontal ante las denuncias



🔴Al funcionario lo acusan por presuntos conflictos de interés, viajes personales y evolución patrimonial desmedida pic.twitter.com/i6ahF0kIkJ — Big Bang News (@bigbangnw) April 29, 2026

Pero eso no fue todo. Adorni continuó con su defensa: "El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones". Hasta ahí iba todo masomenos bien, pero luego añadió: "Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y falsas. Pretenden dar por probada mediáticamente una hipótesis incorrecta".

Por supuesto, no faltaron las clásicas frases para ganar tiempo: "Como lo dije, aún no venció el plazo para la presentación de mi última Declaración Jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral". Y, como si esto fuera poco, Adorni decidió cerrar su intervención con un toque dramático al mejor estilo "victimización": "Les ruego señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional, no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces, y solo ellos, quienes deberán resolver las denuncias formuladas. Ni yo en mi carácter de Jefe de Gabinete, ni ustedes en su carácter de legisladores del Congreso Nacional". Palabras más, palabras menos, si hay dudas sobre sus declaraciones o su patrimonio: miren hacia los jueces.

Adorni durante su informe de gestión en el Congreso

Sea como fuere, lo cierto es que Manuel Adorni demostró ser un político bastante versátil: en marzo era un padre humilde, un argentino de bien que solo quería disfrutar unos días con sus hijos y en abril, es un funcionario acosado por "manifestaciones tendenciosas" que busca protegerse tras el escudo del sistema judicial. Dos personalidades en una sola persona.