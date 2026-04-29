Adorni negó vínculos entre la TV Pública con Marcelo Grandío: los contratos millonarios de la señal con la productora del periodista

La exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial luego de que la periodista Martina Garbarz difundiera información sobre documentos y cifras de los contratos de la TV Pública con una productora vinculada a Marcelo Grandío, contradiciendo directamente las declaraciones del funcionario libertario. Durante su informe de gestión, Adorni había asegurado ante los legisladores que "no existe contrato alguno celebrado entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío" y negó cualquier tipo de intervención en contrataciones ligadas a la productora Imhouse SA.

Sin embargo, horas después, Garbarz publicó un extenso hilo en la red social X donde detalló seis contratos firmados entre Radio y Televisión Argentina y la productora vinculada a Grandío, por un monto total que, según afirmó, asciende a "$97.943.995 + IVA". "Adorni dice que no existen contratos entre la TVP y Manuel Grandio. Existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio", escribió la periodista. En su publicación, Garbarz enumeró uno por uno los acuerdos firmados entre 2024 y 2025. Según detalló, en agosto de 2024 se contrató la producción del programa "Giros en Línea Recta" por diez capítulos con un costo total de "$5.883.995 + IVA".

Luego precisó que en marzo de 2025 se firmó una nueva tanda de diez capítulos del mismo programa "a $900.000 + IVA por capítulo". La lista también incluye el streaming "Enredados", contratado en agosto de 2025 para veinte emisiones en Twitch, YouTube, Facebook e Instagram, también a "$900.000 + IVA por capítulo". Además, Garbarz mencionó el programa "La Sala", producido para plataformas digitales con cincuenta capítulos y un valor de "$950.000 + IVA por capítulo". Otro de los contratos señalados involucra a Radio Nacional y al programa "La Caja de Pandora", conducido por Guillermo Marconi.

Según la periodista, "Imhouse le abona a RTA $1.000.000 por la producción" y "la publicidad gestionada por Imhouse queda íntegramente para la productora". Finalmente, mencionó un nuevo acuerdo para "Giros en Línea Recta" firmado en septiembre de 2025 por dieciséis capítulos "a $1.097.500 + IVA por capítulo". La revelación profundizó las dudas alrededor de la situación judicial del jefe de Gabinete, quien ya enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, conflictos de interés y transferencias de dinero recibidas de la productora Imhouse antes de asumir funciones en el Gobierno nacional.

Los contratos millonarios de la TV Pública con una productora vinculada a Marcelo Grandío

Según consta en el expediente judicial que tramita en Comodoro Py, Adorni habría recibido entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 transferencias por un total de 1.670.900 pesos provenientes de Imhouse, la empresa vinculada a Grandío. Los movimientos fueron detectados luego del levantamiento del secreto bancario ordenado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

De acuerdo con la investigación, la primera transferencia fue de 110 mil pesos en diciembre de 2022 y luego continuaron pagos periódicos durante 2023. "No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora", reconoció una fuente judicial citada en la causa. Y agregó: "Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos".

La situación se volvió todavía más delicada por la secuencia temporal detectada por los investigadores: las transferencias cesaron cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación y pocos meses después Imhouse comenzó a firmar contratos con la TV Pública y Radio Nacional, organismos bajo la órbita de esa área gubernamental. Durante su exposición en Diputados, Adorni intentó despegarse de cualquier irregularidad y aseguró que no participó "en ningún expediente administrativo" vinculado a Grandío o Imhouse SA.

Los contratos millonarios de la TV Pública con una productora vinculada a Marcelo Grandío

También defendió su situación patrimonial y negó haber cometido delitos. "La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito", sostuvo sobre el viaje oficial a Miami y Nueva York que realizó junto al presidente Javier Milei y parte de la comitiva oficial. El funcionario afirmó además que todos sus viajes personales fueron costeados por él mismo y calificó como "tendenciosas y falsas" las versiones sobre pagos de terceros. Pese a ello, la investigación judicial sigue avanzando.