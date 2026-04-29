Adorni fingió demencia entre los pochoclos de Paulón y los gritos frenéticos de Javier Milei

En un espectáculo digno de un prime time televisivo como ya es tradición en el gobierno de las fuerzas del cielo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión en el Congreso Nacional, y lo hizo con toda la parafernalia. Desde aplausos ensordecedores hasta gritos desaforados y ollas populares, la sesión tuvo de todo, menos respuestas claras.

El titular de la Cámara, Martín Menem, dio inicio a la jornada con la solemnidad como si supiera que dirigiría un circo más que una sesión seria. Entre los asistentes, el presidente Javier Milei se vio completamente sacado, acusó a los periodistas de "corruptos" antes de entrar al recinto y respaldó a su funcionario estrella, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el resto del gabinete que aplaudían como si no hubiera mañana.

El gabinete de LLA respaldado a Adorni

Adorni ingresó al recinto como si fuera un rockstar, ovacionado por el Presidente y los legisladores oficialistas, mientras la oposición no se guardaba nada. " ¡Deslomado! ", le gritaron desde las bancas opositoras entre risas, gritos y abucheos para el Jefe de Gabinete.

Adorni comenzó su intervención con lo que parecía un intento de autocrítica: " El último dato de inflación fue malo, no nos gustó y lo reconocemos ". Claro que el reconocimiento fue seguido por los clásicos dardos envenenados al kirchnerismo: "No fundaron las bases de un nuevo país. Simplemente lo fundieron. Este Gobierno tiene muy en claro que todavía queda muchísimo camino por recorrer: este trabajo está lejos de estar terminado".

El Congreso se convirtió en un circo lleno de ignorantes y gatos...

También tenemos al enfermo mental que nos gobierna que se hace el barrabrava...

Nos convertimos en un país bananero...🤦 pic.twitter.com/QuXIcAfqzL — miguel angel (@caireydecopas) April 29, 2026

Por supuesto, no faltó el argumento más creativo del día: "Sabemos que todavía no mejoró la vida de los argentinos, pero bueno... es todo culpa de la oposición por querer ganar las elecciones del año pasado ". Sí, según Adorni, la raíz de todos los males del país no es la gestión actual ni los problemas estructurales, sino el hecho de que la oposición se haya competido en plena democracia.

En otro momento memorable, Adorni aseguró que su gobierno había "terminado con los privilegios en el empleo público", una declaración que fue un gran chiste entre quienes conocen su historial: desde que asumió su cargo, primero como vocero y luego como secretario de medios y jefe de gabinete, Adorni ensanchó su equipo de trabajo como nadie en la gestión estatal. Sin mencionar-ni olvidar- las compras inmobiliarias y viajes pagados en efectivo que aún no tienen explicación ante la justicia.

Adorni durante la sesión

Y como si fuera poco, dijo: "Ya pasamos la peor parte de la tormenta", adjudicando la inflación a "un ataque" externo. Por supuesto, también destacó que las tasas están bajando y el crédito se está expandiendo porque "hicieron los deberes".

La oposición: entre ollas populares y pochoclos

Mientras Adorni desplegaba su palabrerío en el recinto, afuera se cocinaba algo más literal. Mujeres de barrios populares montaron una olla popular para enfrentar el frío y las penurias económicas. "Viene el frío y vamos a tener que cocinar el doble porque no podemos dejar de darle de comer a nuestros vecinos", comentó una mujer a las cámaras de C5N.

📍En vivo desde el Congreso: olla popular



🗣️ "Viene el frío y vamos a tener que cocinar el doble porque no podemos dejar de darle de comer a nuestros vecinos"



📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/fcpUSf8LIv — C5N (@C5N) April 29, 2026

Dentro del Congreso, los diputados Romina del Plá y Néstor Pitrola no se quedaron atrás: con carteles gigantes acusaron directamente a Sandra Pettovello, Karina Milei y al propio Adorni de corrupción. Como si eso no fuera suficiente para animar la función, Myriam Bregman lanzó su propia estocada: "Están los palcos llenos de APLAUDIDORES; eso es una muestra de debilidad. Si vos sos fuerte en tus argumentos, no necesitan que te APLAUDAN y hagan SHOW para defenderte".

Pero el premio al mejor accesorio del día se lo llevó el diputado Esteban Paulón, quien llegó al recinto con una máquina de pochoclos para disfrutar del espectáculo: "Esperemos que dé las respuestas que merecemos", comentó mientras se preparaba para lo que él mismo calificó como " un circo ".

🍿 El diputado Esteban Paulón llevó pochoclos para escuchar el informe de gestión de Manuel Adorni@anriccobene 📹 pic.twitter.com/MYnCjL0I5f — El Destape (@eldestapeweb) April 29, 2026

Oscar Zago protagonizó uno de los momentos más surrealistas del día cuando el periodista Lautaro Maislín le preguntó si pondría las manos en el fuego por Adorni. Su respuesta fue tan instantánea como desconcertante: " ¿QUÉ MANO? ", exclamó mientras escondía ambas manos detrás de su espalda.

Por si faltaba algo para completar este collage tragicómico, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente subió un video del equipo gubernamental respaldando a Adorni al ritmo de The Eye of the Tiger, la emblemática canción de Rocky.

¿Oscar Zago pone las manos en el fuego por Manuel Adorni? 🔥 La respuesta del diputado



| @LautaroMaislin



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Como broche de oro, Javier Milei puso su granito de mostaza al freak show gritando en pleno discurso: "¡Asesinos!", acusando a la oposición de haber matado a 150.000 personas durante la pandemia.

Así las cosas, lo que debería haber sido una sesión seria y reflexiva sobre el estado del país terminó siendo una comedia montada donde el Jefe de Gabinete se llevó la corona. Si Adorni buscaba convencer con su informe, parece haber olvidado que para salir bien parado en un circo no basta con ser un buen domador: por sobre todas las cosas, hay que saber cuándo desengancharse del trapecio antes de caer al vacío.