Silvina Escudero rompió el silencio sobre su separación y emocionó a todos: "Hay cosas que no se cuentan"

Hace ya unos días se venía rumoreando sobre la separación de Silvina Escudero de Federico, su pareja durante nueve años y esposo durante los últimos tres.

En las últimas horas, y ante el boom mediático, la bailarina rompió el silencio en la mesa de Polémica en el Bar para hablar del tema. Por primera vez y entre lágrimas, contó cómo atraviesa este difícil momento personal.

Silvina Escudero confirmó su separación

La noticia tomó desprevenidos incluso a sus compañeros de programa: "Ángel de Brito me llamó hoy a la tarde y nadie sabía nada", confesó dejando en claro que casi nadie de su entorno estaba al tanto del final de una relación que siempre mantuvo en la más estricta reserva.

"Uno no va contando sus tristezas", dijo sobre el silencio que mantuvo tantos días. Silvina remarcó el respeto con el que siempre manejó su relación y ahora, su separación: "Respeto mucho mi relación con él, nuestro matrimonio. Fueron muchísimos años que guardé nuestra relación, porque también él no es público y así lo respeto como es. Voy a respetar la separación desde ese mismo lugar ".

📢 SILVINA ESCUDERO HABLA DE SU SEPARACIÓN



💬 "Me separé en un momento de mucho trabajo"

💬 "Los últimos años fueron complicados para los dos"

💬 "Juntos vivimos varias tragedias"

💬 "Yo me destruí como persona"#PolémicaEnElBar pic.twitter.com/IBlpfUNLOM — América TV (@AmericaTV) April 29, 2026

Silvina intentó quitarle dramatismo al momento, aunque la emoción la desbordó por momentos: "Todos los que estamos en una relación hace mucho, décadas o muchísimos años, la mayoría acá, tuvimos relaciones muy largas", reflexionó.

En esa misma línea, relató cómo vive el día a día: "Hay altibajos siempre a lo largo de la relación y entiendo que es parte de la relación. A nosotros nos ha tocado como pareja vivir cosas maravillosas y nos ha tocado vivir tragedias. Un montón, que muchas las supimos sobrellevar. Hay cosas que no se cuentan ", expresó.

Silvina intentó quitarle dramatismo al momento, aunque la emoción la desbordó por momentos

La bailarina también habló de las dificultades que atravesó en estos años: "Han sido años de cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces a un quirófano", reveló, dejando en claro que no todo fue fácil en este tiempo.

Mariano Iúdica intervino para destacar la fortaleza de Silvina Escudero. Ella agradeció el acompañamiento recibido: "Fue un montón. Hay médicos que vinieron a esta mesa acá en Polémica en el Bar, que estuvieron el año pasado en un cuarto conmigo, saliendo de un quirófano y nunca dijeron nada. Ángel, otra persona que me llamó en un momento muy difícil de mi vida y tampoco dijo nada".