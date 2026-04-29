Pitrola y De la Sota cargaron contra Adorni en Diputados: "Jefe de Gabinete, es un cadáver político"

La sesión informativa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a exponer el fuerte choque entre el oficialismo y la oposición. En la primera ronda de preguntas, el dirigente del Frente de Izquierda Néstor Pitrola y la diputada cordobesa Natalia de la Sota apuntaron contra el Gobierno nacional por las denuncias de corrupción, la situación económica y el impacto del ajuste sobre jubilados, universidades, discapacidad y provincias.

Pitrola abrió su intervención con un discurso cargado de críticas personales y políticas hacia Adorni y el presidente Javier Milei. El dirigente de izquierda cuestionó la fuerte presencia oficialista en el recinto y sostuvo que el respaldo del Gobierno al jefe de Gabinete responde al intento de proteger a un funcionario golpeado por las denuncias. "La única explicación de que se hayan copado las gradas de la cámara, que esté el gabinete entero del gobierno con el presidente Javier Milei y su hermana tres por ciento al frente, a sostener al jefe de gabinete, es indudable que se trata de sostener una pieza clave de la alta corrupción del estado que estamos viviendo", lanzó.

Luego redobló la ofensiva y vinculó a Adorni con las polémicas patrimoniales que atraviesan al oficialismo. "La pregunta del millón de esta sesión yo creo que es, si Frugoni, por no poder explicar siete propiedades en Miami, se fue silbando bajito, ¿por qué usted, jefe de gabinete, no hace lo mismo y listo?", disparó. Pitrola también cuestionó el crecimiento patrimonial del funcionario y acusó al Gobierno de haber reemplazado viejas estructuras de corrupción por nuevos mecanismos de negocios ligados al Estado actual. "Usted, jefe de gabinete, es un cadáver político", sostuvo.

Néstor Pitrola apuntó contra el Gobierno nacional

Y agregó: "No pudo explicarle al pueblo argentino el aumento vertiginoso de su patrimonio y el de su esposa". En otro tramo de su intervención, enumeró distintos escándalos y causas que golpean al oficialismo: "Es el robo a la discapacidad, es la criptoestafa, los contratos de la TV pública, los negocios que preparan para desmantelar el Servicio Meteorológico Nacional, los pañales del PAMI, la venta de cargos en el PAMI mientras colapsa y no atienden a los jubilados".

El dirigente del Frente de Izquierda también apuntó contra la política educativa y previsional del Gobierno y reclamó por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y por mejoras para jubilados. "¿Cómo es posible que no cumplan la ley de financiamiento universitario votada cinco veces en este Congreso y al que los obliga a cumplir la Justicia?", preguntó.

Además, vinculó las denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad con un supuesto esquema de corrupción estructural. "La repugnancia por la última revelación de los setenta y seis mil millones de pesos en desvío a licitaciones direccionadas en la causa Andis no es repudio solo de la comunidad de la discapacidad. Es asco que tenemos todo el pueblo argentino de esa corrupción", afirmó.

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Pitrola cerró su intervención con una fuerte convocatoria política y sindical contra el Gobierno. "El Frente de Izquierda va a estar repudiando que nos estén alineando con Trump y Netanyahu en el genocidio palestino y en la guerra imperialista del Medio Oriente", señaló, antes de reclamar "paro activo, plan de lucha y huelga general". Minutos antes había tomado la palabra Natalia de la Sota, quien eligió un tono menos confrontativo, aunque igualmente crítico, enfocado en las consecuencias sociales y económicas del ajuste. "Quiero hacer y dejar algunos interrogantes y algunas preguntas sobre el otro país, el país real en el que vivimos muchos argentinos", comenzó la diputada.

De la Sota advirtió sobre el deterioro del empleo, el cierre de empresas y el impacto de la crisis en Córdoba. "Este país es el que tiene un aumento de la desocupación del siete coma cinco por ciento, que tiene a todo el sistema industrial trabajando al cincuenta por ciento de su capacidad instalada", afirmó. La legisladora sostuvo que "se destruyen más empresas de las que se crean" y aseguró que "aproximadamente treinta PyMEs por día" cierran sus puertas. También expuso cifras alarmantes sobre la situación alimentaria en Córdoba. "El cincuenta y siete por ciento de las familias no llega a la canasta básica alimentaria", dijo.

Y agregó: "El treinta por ciento ha tenido que experimentar hambre directamente". En ese contexto, cuestionó el rumbo económico del Gobierno y el incumplimiento de las promesas de campaña libertarias. "Este gobierno llegó diciendo que su principal objetivo era la inflación, pero llevamos diez meses, once meses consecutivos con aumento de inflación", sostuvo.

La diputada cordobesa también apuntó contra el desfinanciamiento de las provincias y reclamó por la eliminación de subsidios al transporte, el abandono de la obra pública y la reducción de fondos destinados a jubilaciones y educación. "¿Cómo se va a manejar este gobierno nacional con las provincias? ¿Va a seguir desfinanciando las provincias?", preguntó. Finalmente, reclamó respuestas sobre el caso $LIBRA y las denuncias vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. "Hace un año y tres meses que estamos esperando alguna explicación clara respecto al caso Libra", señaló.

Manuel Adorni en Diputados

Y cerró con una exigencia directa al jefe de Gabinete: "Quiero saber también qué va a pasar y si van a cumplir definitivamente con lo que la Justicia les ordenó de hacer efectiva la ley de financiamiento educativo y la ley de emergencia en discapacidad".