Vero Lozano puso contra las cuerdas a Susana Giménez: el palito que hundió a la diva de los teléfonos

La noche de los Martín Fierro de la Moda 2026 no solo dejó glamour, estilo y emoción, sino también momentos de tensión que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Uno de ellos tuvo como protagonista a Verónica Lozano, que se quedó con el premio a "Mejor estilo en Conducción femenina" en programa diario y, en su discurso, lanzó algunos comentarios que no pasaron desapercibidos.

La conductora de Cortá por Lozano se impuso en una terna de peso integrada por Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Flor de la V. Al subir al escenario, lejos de limitarse a un agradecimiento sin personalidad, aprovechó el momento para marcar su postura.

Vero Lozano recibió su premio y tiró una dura indirecta contra Susana Giménez

"Agradecerles a todas las empresas y marcas que nos acompañan año tras año. Industria nacional, industria argentina, el 99,9 % de los días nos vestimos con moda argentina ", expresó la figura de Telefe.

La frase no tardó en generar ruido en redes sociales, donde varios usuarios la interpretaron como una indirecta con destinataria conocida: Susana Giménez. Pero eso no fue todo. En el cierre de su discurso, Lozano también sorprendió al enviarle un afectuoso saludo a Jorge "Corcho" Rodríguez, marido de la conductora y ex de Susana. "Gracias APTRA, los amo, y le mando un beso a Antonia y a Corcho, los amo", cerró entre sonrisas.

El énfasis de Lozano en la industria nacional fue leído por muchos como un mensaje directo hacia Giménez, quien también se refirió al tema al subir a recibir un premio. "Yo al principio, les cuento... había mucha moda argentina cuando empecé y pedías prestado", dijo, en alusión a lo que hoy se conoce como canje.

Susana dejó entrever una crítica al sistema actual de canjes en el ambiente: "Después con el programa diario, me pasé a este canal y toda una cosa de locos. Dije que tenía que cambiar de estilo, pero me lo compro. Esa es la desgracia", expresó.

Susana Giménez

Para cerrar, Susana Giménez agregó: "Pero no me importa, estoy feliz porque todo el mundo me reconoce con lo que yo me pongo", destacando que prefiere comprar su propia ropa, aunque en el pasado haya recurrido a préstamos de prendas.