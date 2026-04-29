Paulo Dybala confesó cómo es Catherine Fulop en su faceta de abuela: "Mucha ansiedad"

Paulo Dybala suele mantenerse alejado de los medios, pero si hay algo de lo que se muestra orgulloso y puede hablar extensamente es de su paternidad y de su historia de amor con Oriana Sabatini. En una charla íntima con el Pollo Álvarez, repasó desde el primer mensaje que le mandó a su esposa hasta el rol clave que tiene Catherine Fulop en esta nueva etapa familiar con su primera hija juntos.

El deportista sorprendió al revelar cómo comenzó su historia con la actriz y confesó que fue él quien dio el primer paso: "Yo la encaré a Oriana, le hablé por WhatsApp", contó sin vueltas.

Paulo Dybala habló de su historia de amor con Oriana Sabatini

Luego detalló que todo empezó cuando él jugaba en Juventus y ella vivía en Buenos Aires: "Justo en un viaje de Selección vi una foto de ella y le escribí por Instagram. No me respondió, ni lo vio".

Lejos de cualquier filtro, la charla con el Pollo profundizó en detalles íntimos al confesar su deseo de formar una familia, aunque al principio no estaban del todo alineados con la actriz: "Yo siempre quise ser papá, al principio ella me puso un freno y después bueno, llevamos casi ocho años. A medida que pasaron los años se fue blanqueando el hecho de formar familia", reveló.

Paulo Dybala habló de su deseo de ser padre y las trabas que puso Oriana Sabatini

Sobre la llegada de su hija, el jugador también contó cómo vivieron los momentos previos al nacimiento, así como su rol en la toma de decisiones: "Lo mío fue más compartir una opinión sobre el nombre de la bebé, lo eligió Oriana", explicó entre risas, y sumó: "Ya tenemos la habitación de Gia armada, no tomé muchas decisiones sobre eso. Lo mío fue más compartir una opinión que tomar una decisión ".

Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando habló de Fulop y su rol como abuela. Lejos de cualquier chiste o distancia, Dybala destacó la ayuda que brinda a los padres primerizos: "Catherine es una abuela involucrada, súper. Es una genia, la verdad que está en todo, súper disponible y pendiente".

Dybala sobre Caty Fulop y su abuelazgo pic.twitter.com/gFEbnTain6 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 29, 2026

Además, remarcó que no es la única abuela atenta con Gia: "Mi vieja también trata de ser parte del otro lado. Las dos abuelas están con mucha ansiedad ".

La declaración no pasó desapercibida porque, durante años, el vínculo con la familia de Oriana Sabatini fue tema de especulación. Sin embargo, Paulo Dybala dejó en claro que la relación con Catherine Fulop atraviesa un gran momento y que la actriz está completamente involucrada con su nieta.