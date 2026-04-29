Milei ataca al pueblo y en las calles ya se siente la tensión: caliente finde largo para el gobierno libertario

Descontento social, explicaciones endebles en el Congreso, gritos desaforados de Javier Milei contra opositores y periodistas, se suman a una economía que parece no encontrar respiro: el gobierno de La Libertad Avanza enfrenta un fin de semana largo que servirá como termómetro de la tensión política y social que atraviesa Argentina, con las calles como escenario principal en torno al Día del Trabajador.

El miércoles, como cada semana, las organizaciones de jubilados volverán a las inmediaciones del Congreso. Este sector, uno de los más afectados por las medidas del gobierno, denuncia el impacto devastador de los recortes en sus pensiones y beneficios. Sin embargo, esta vez la protesta tendrá un tinte especial: coincide con el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados.

LLA acompañó a Adorni durante su informe de gestión en el Congreso

"Basta de robarnos. Ustedes nos están matando", advirtieron desde el Plenario de Trabajadores Jubilados, que se movilizará desde temprano hacia Bartolomé Mitre y Riobamba. La presencia del propio presidente y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, promete ser un detonante para la jornada que ya está cargada de tensión.

Pero la semana movidita no termina ahí pues el jueves 30 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará una multitudinaria marcha hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria, programada para las 15 horas , busca conmemorar el Día del Trabajador y visibilizar el rechazo a las políticas económicas del gobierno.

🇦🇷 ACOMPAÑADOS POR LA BANDERA



⚪ Este jueves 30 de abril traé tu bandera y marchemos por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores



📍 Plaza de Mayo

🕒 15 hs



¡NOS VEMOS EN LA PLAZA!#CGT #1deMayo #DíadelTrabajador pic.twitter.com/EDhwJDoMSY — CGT (@cgtoficialok) April 28, 2026

"Este jueves 30 de abril traé tu bandera y marchemos por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores", expresó la central obrera en un comunicado oficial a través de las redes sociales.

En la misma línea, en una conferencia previa, Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, destacó que la movilización incluirá "una celebración religiosa ecuménica, rememorando y conmemorando al papa Francisco, la relación que el papa Francisco ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales como tales", dijo y subrayó: "En esa conmemoración vamos a reclamar el estado actual que tienen los trabajadores de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar".

💪 Marchamos porque defender el empleo de calidad es proteger el futuro del pueblo argentino



🗨️ "Cuando el trabajo se vuelve precario, la vida también se vuelve precaria", Papa Francisco



📅 Este 30 de abril, traé tu bandera argentina y



¡NOS VEMOS EN LA PLAZA! 🇦🇷 pic.twitter.com/bGwY4WynCd — CGT (@cgtoficialok) April 27, 2026

Primero de mayo: más tensión

El viernes primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, será una jornada marcada por el malestar social. En Pilar, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) llevará adelante su primer plenario nacional en el Camping de la UOM: "En una jornada marcada por el compromiso y la organización colectiva, se espera la participación de más de 1600 delegados y delegadas provenientes de todo el país, representando a los distintos gremios que conforman el frente", anunciaron desde la flamante organización gremial.

Por su parte, los partidos de izquierda también se movilizarán en diversos puntos clave del país. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) convoca a su acto central en Ferro Carril Oeste, donde Myriam Bregman será la principal oradora: "El de este viernes no será un primero de mayo más: el gobierno de Milei atraviesa uno de sus peores momentos, cae como nunca en las encuestas, saltan como pus los escándalos de corrupción y ya no se aguanta más el empobrecimiento de gran parte de la población, golpeada por la inflación, los despidos, la precarización del trabajo y las medidas de ajuste", dijo la diputada roja que se destacó en la sesión del Congreso cuando llamó a Adorni "aloe vera", porque se le descubren cada vez más propiedades.

🌶️ "ADORNI, LA GENTE TE LLAMA 'ALOE VERA': CADA DÍA TE DESCUBREN MÁS PROPIEDADES"



🧨 "Si sos TAN GALLITO, TAN GUAPO, ¿por qué Milei tiene que venir a tirarse sobre la granada?



💬 @myriambregman en @DiputadosAR pic.twitter.com/y1h6IyKLtT — PTS | Frente de Izquierda Unidad (@PTSarg) April 29, 2026

Así las cosas, Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso serán este fin de semana los centros simbólicos y reales del descontento de los y las argentinas de a pie. A veces, las fuerzas del suelo son más contundentes que las mismísimas fuerzas del cielo.