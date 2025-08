El volantazo de Jaldo: tras apoyar a Milei sostuvo la unidad, pero la vuelta al peronismo no está fácil y su gestión no levanta

Tras más de un año de apoyar la experiencia libertaria de Javier Milei, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo despotricó contra el Gobierno nacional y despertó críticas a ambos lados de la grieta. Si bien logró mantener la unidad del peronismo en su provincia con José Luis Manzur, su gestión está golpeada y es vista con críticas tanto por los suyos como por sus opositores. Un estudio de imagen reveló que la gestión del transporte público se puede transformar en el talón de Aquiles de su carrera política.

Luego de asumir Milei, Jaldo fue uno de los primeros en acercarse para tender un puente que le facilite recursos para obras en el marco de una motosierra que recién comenzaba. La jugada fue tan audaz como polémica, pero desde el principio tuvo un claro horizonte a futuro, que decía que no iba a ser para siempre, ya que tras las elecciones de medio término de este año, el Presidente ya no necesitaría para nada los votos que le aportó y que fueron claves para aprobar los proyectos más duros del oficialismo nacional.

Osvaldo Jaldo, Sergio Massa y José Luis Manzur.

Puertas adentro, Jaldo esperaba que la vuelta al peronismo a nivel nacional fuera casi un trámite, pero lejos de aplaudirle la engañosa jugada de apoyar a cambio de dinero, en el peronismo las cosas no están fáciles para el mandatario. El apoyo que brindó no será gratis para él, ya que también significó un respaldo para los recortes en salud, discapacidad, medicamentos oncológicos y otra serie de atrocidades que no son fáciles de olvidar para dirigentes y militantes.

Ahora que decidió salir a criticar con dureza a la gestión de Milei, también se ganó el rechazo de quienes lo aceptaron como aliado tras llegar al poder. Hace pocos días la diputada nacional Lilia Lemoine lo atacó de forma directa cuando lo acusó de forma falaz de querer prohibir las redes sociales en su provincia. Aunque la razón del ataque son las postulaciones públicas contra su líder político. "A esa motosierra que hoy parece estar lejos, la quieren traer a Tucumán", había lanzado Jaldo. "Si el León quiere venir a Tucumán, ya tenemos lista la tijera para cortarle la peluca", fue el remate de la advertencia.

Jorge Berreta, actual vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Al mismo tiempo la gestión provincial, aún con la unidad del peronismo, complica mucho sus aspiraciones. El reciente informe Radiografía Ciudadana del Transporte Público en Tucumán de la consultora Gatica Ruiz reveló que el 70% de los ciudadanos tucumanos tiene una visión negativa del funcionamiento de este servicio, y que sólo el 10% lo considera bueno.

Si bien los números hablan por sí solos, la evolución de estos en los últimos meses dejan todo más en claro. De acuerdo al relevamiento de escucha social, entre mayo y julio la percepción negativa aumentó de 60% a 72%, mientras que las positivas pasaron del 15% tres meses atrás al 10% actual, que expone cómo este asunto fue uno de los que más golpeó la imagen del gobernador ante sus votantes.

La consultora Gatica Ruiz y el estudio de escucha social que hizo sobre el transporte en la provincia de Tucumán.

Según el estudio, Jaldo es el actor más mencionado en las redes sociales como responsable del actual estado del transporte, con un 40%. Detrás de él está el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, con el 35%, y recién tercera y con el 25% la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, a quien perciben con un discurso más empático que al resto.

Además de la mala calidad de los colectivos, la otra gran preocupación de los usuarios son los cobros ilegales, en los que queda expuesto Berreta, quien es dueño de la tarjeta Metropolitana y también de ocho empresas que manejan 14 líneas urbanas e interurbanas. Meses atrás, BigBang escribió un artículo que expuso todos los problemas que derivan de la falta de prolijidad con los subsidios y los sistemas de cobros que impulsa.

El director general de Transporte de Tucumán, Sergio Miguel Apestey, junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

"A pesar del subsidio mensual de 4.900 millones de pesos y la entrega de 100 unidades nuevas, la percepción del servicio no ha mejorado", señaló Gabriela Gatica Ruiz, periodista de investigación y directora de la consultora que hizo el estudio de escucha social sobre el transporte. El aporte económico estatal tiene a otro funcionario entre Berreta y Jaldo, el director general de Transporte de la provincia, Sergio Miguel Apestey. También conocido como el encargado de que ese dinero se utilice bien.

Según el estudio, tanto la falta de soluciones a los cobros ilegales y la mala calidad, como la falta de transparencia en la gestión de los recursos destinados al transporte público, son un problema para los usuarios, quienes se preguntan qué se hizo para mejorar la frecuencia y la calidad del servicio, si es que se hizo algo. Esta dinámica agresiva, fue la que cambió de forma abrupta la percepción del tema durante el último trimestre.

La consultora Gatica Ruiz y el estudio de escucha social que hizo sobre el transporte en la provincia de Tucumán.

"Sería interesante que Apestey explique las condiciones para acceder a los subsidios, ya que quizás durante la duración del concurso estaban impedidos de participar en su distribución", ironizó la periodista, quien además se preguntó de forma retórica si todas las unidades tienen el certificado de cumplimiento fiscal al día, al igual que el tributo automotor, los ingresos brutos, los inmobiliarios y de salud pública, como para exponer las irregularidades existentes.

Producto de esta investigación, Gatica Ruiz recibió presiones de Berreta, quien le presentó una carta documento -en su nombre y no en el de AETAT- para que se desdiga de declaraciones televisivas que había dado en su provincia. "El intento de callarme es en vano, voy a seguir con la verdad más que nunca porque todavía hay mucho por decir", contraatacó.

El transporte público tucumano atraviesa una fuerte crisis ante los usuarios, que amenaza en ser perjudicial para la gestión provincial.

La crisis de la población tucumana con el transporte tiene otra arista que preocupa a un grupo de los empresarios del sector. El tipo de cambio y las importaciones que llegan de China están a la orden del día. Y dentro de esa posibilidad, el rubro de motocicletas eléctricas se transformó en una tendencia para evitar depender de los disfuncionales colectivos y los cobros ilegales.

Por un precio aproximado de $2.000.000 se accede a vehículos que llegan en pocas semanas, se pueden enchufar a cualquier tomacorrientes, otorgan una autonomía variable pero siempre superior a los 50 kilómetros, y hasta pueden ser financiados en 36 cuotas. En términos económicos, mejora aún más las chances de esta opción el precio del boleto en $1.200, que hace que las cuotas sean más baratas que los pasajes.

Otros tiempos: el abrazo del presidente Javier Milei y el gobernador Osvaldo Jaldo.

La otra opción que abunda son los remises de plataformas como Uber y su opción actual y más económica de viajar en moto, que impacta al nivel de que hay ciudadanos que deciden comprarse solamente un casco para utilizar este tipo de servicios en vez de los ómnibus. Ambas tendencias prometen multiplicarse en los próximos meses.