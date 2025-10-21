Escándalo libertario en Tierra del Fuego: un diputado de Milei fue grabado pidiendo que asesores le transfieran sus viáticos al partido

El discurso del sacrificio libertario volvió a chocar con la realidad. Santiago Pauli, diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, fue descubierto en una maniobra fraudulenta para quedarse con los viáticos de asesores legislativos y financiar al espacio político de Javier Milei. La trama quedó al descubierto gracias a una grabación oculta en la que el legislador reconoce que daría de baja los contratos existentes para reemplazarlos por "gente que cobre y nos pase el 100 del desarraigo". "Yo voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100 del desarraigo y le vamos a transferir la diferencia porque nos estamos endeudando", se escucha decir a Pauli en el audio dirigido al militante Rolo Correa, quien acudió a él para pedirle un aumento de categoría.

¿La razón del pedido? Su salario no le alcanzaba para mantener a su familia. El denunciante, asesor del legislador Agustín Coto -también candidato a senador por La Libertad Avanza-, contó que debió trabajar diez horas diarias como chofer de Uber para poder subsistir. Según su relato, el esquema consistía en que los asesores debían devolver el ítem "desarraigo", un plus mensual de unos 497 mil pesos que se paga a quienes deben trasladarse de Río Grande a Ushuaia, a una cuenta del Banco de Tierra del Fuego a nombre de Martín Agüero. Con ese dinero, el partido pagaba alquileres y gastos operativos.

En uno de los mensajes de WhatsApp que se conocieron, Correa le avisa a Pauli que había transferido parte del desarraigo y le pide un plazo para completar el monto. El diputado responde: "No hay drama, mandale a él, que está a cargo del pago de alquileres y todo eso, muchas gracias". La conversación se volvió aún más escandalosa cuando Correa le planteó la posibilidad de vender empanadas para sostener las finanzas del partido. "A mí me parece una locura que tengamos que vender empanadas para pagar alquileres cuando tenemos el desarraigo", retrucó Pauli.

El legislador fueguino Santiago Pauli admitió que daría de baja contratos para poner "gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo"

Y agregó con frialdad: "Yo prefiero dar de baja esos contratos, poner alguien que ponga la cara y nos pase el 100 del desarraigo, la situación no da para más. Intenté una manera y me di cuenta que no funcionó". Lejos de una estructura transparente o voluntaria, los audios revelan un mecanismo aceitado de recaudación interna con fondos públicos, disfrazado de "colaboración partidaria". "La idea es nunca pedirles un peso de la parte del sueldo. A diferencia de lo que hacen otros partidos, nosotros decidimos que lo del desarraigo, que no es sueldo, sí... pero lo demás es de ustedes", le dice Pauli a su interlocutor.

Cabe remarcar que el diputado libertario nunca advirtió que estaba dejando una prueba irrefutable de la operatoria. Correa declaró en FM Fuego que fue designado como asesor de Coto en diciembre de 2024, pero que "nunca le dieron tareas ni lo hicieron viajar", lo que refuerza la sospecha de contratos fantasma utilizados para canalizar los viáticos hacia el partido. También apuntó contra la legisladora Natalia Gracianía y el candidato a diputado Miguel Rodríguez como parte del esquema recaudatorio. Desde el peronismo fueguino ya advirtieron que la maniobra podría constituir delitos como defraudación a la administración pública, malversación de fondos y abuso de autoridad.

Aunque la justicia provincial aún no recibió una denuncia formal, el escándalo sacude a La Libertad Avanza en uno de sus bastiones más pequeños, pero también más expuestos a la improvisación política. En los audios, Pauli llega a reconocer que de su bolsillo "pone arriba de 1,5 millones de pesos" para solventar la estructura, una confesión que desnuda la precariedad y la falta de transparencia con la que se manejan los fondos libertarios en la provincia.