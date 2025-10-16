Espert enfrenta un revés en la causa por los 200 mil dólares de Fred Machado mientras LLA pelea por reimprimir las boletas

El frente judicial del diputado libertario José Luis Espert se complica. El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó por "prematuro" el pedido de la defensa del legislador para que la causa en la que se investiga el presunto pago de 200 mil dólares por parte del narcolavador Fred Machado pase a Comodoro Py. La decisión mantiene la investigación bajo la órbita del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien avanza en el expediente bajo secreto de sumario y con varios procedimientos en marcha. El abogado de Espert, Alejandro Freeland, había planteado que la causa debía unificarse con otra que se tramita en los tribunales porteños por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial del economista en 2019, al sostener que ambas investigaciones son conexas.

José Luis Espert y Fred Machado

Sin embargo, tanto el magistrado como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que el planteo es, por ahora, "prematuro". Mirabelli investiga una denuncia presentada por Juan Grabois, según la cual Espert habría recibido 200 mil dólares en efectivo de Machado, supuestamente como parte de un contrato de servicios fechado el 1 de febrero de 2020. Pero los investigadores sospechan que el pago encubría la "recepción e incorporación al sistema económico financiero de fondos provenientes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes", encabezada por el propio Machado.

La conexión entre ambos personajes ya había sido señalada en otro expediente iniciado en Comodoro Py el 19 de abril de 2021, donde se acusa a Espert de haber utilizado durante su campaña presidencial aviones privados y una camioneta blindada suministrados por Machado. En esa causa se investiga la posible comisión de delitos vinculados con los aportes irregulares de campaña y el uso de recursos provenientes del lavado de dinero. "Proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance" de la causa de San Isidro, argumentó Martínez De Giorgi.

De esta manera, rechazó la pretensión del legislador libertario de trasladar la investigación a la Justicia porteña. En otras palabras, el juez advirtió que el intento de Espert podría interferir con el trabajo que ya realiza Mirabelli, quien mantiene bajo reserva los detalles de la pesquisa. La situación del diputado -y ahora ex referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires- se agrava en un momento políticamente sensible para el oficialismo, que además enfrenta una batalla judicial en otro frente: la disputa por la reimpresión de los afiches electorales que deben colocarse en las cabinas de votación bonaerenses.

Reimpresión de boletas

El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, dictaminó de manera parcial a favor del pedido del partido libertario, que reclama volver a imprimir la cartelería informativa con la imagen de Diego Santilli y la lista completa de LLA en la provincia de Buenos Aires. Según el fiscal, aquello que no fue distribuido o que fue devuelto por fallas podría reimprimirse, aunque aclaró que será el Correo Argentino el responsable de garantizar la entrega del material sin alterar el cronograma electoral.

La Junta Electoral bonaerense, integrada por Alejo Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo y Hilda Kogan, ya había rechazado el pedido por los "acotados plazos" de cara a las elecciones del 26 de octubre y por los riesgos logísticos que implicaría alterar el proceso de distribución de materiales en los 40 mil puestos habilitados en la provincia. Además, el costo estimado de la operación, de siete millones de pesos, fue otro de los motivos de la negativa. Pese a esa decisión, los apoderados del oficialismo presentaron una apelación y volvieron a poner el tema en manos de la Cámara Nacional Electoral. El fiscal González sostuvo que "es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno", aunque insistió en que "nada puede afectar el calendario electoral tan avanzado".