Espert se limitó a redoblar insultos tras las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y recalentó la campaña en Provincia

La campaña electoral en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de tensión. Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, apuntó contra José Luis Espert acusándolo de "insultar, amenazar y promover la violencia y el delito", y de haber mantenido relaciones con sectores ligados al narcotráfico. En particular, el ex canciller recordó los vínculos del economista con Federico "Fred" Machado, empresario rionegrino detenido con prisión domiciliaria, requerido por la justicia de los Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de activos por cientos de millones de dólares.

Jorge Taiana

Espert intentó despegarse de esas acusaciones. "Desde que aparecí en política en el año 2019 me vienen diciendo esto. Es una operación para descalificarme y no debatir las cosas que hay que debatir. Pero viene desde hace seis años y está todo aclarado así que 'papelera de reciclaje'", declaró en Radio Rivadavia. Sin embargo, en su intento por cerrar el tema, evitó dar explicaciones concretas sobre su relación con Machado, con quien se lo fotografió en plena campaña electoral y cuyos aviones habría utilizado para desplazarse por el país.

Lejos de asumir un tono conciliador, el referente de La Libertad Avanza se lanzó contra Taiana y el kirchnerismo en bloque: "Taiana y todos los de la lista de Fuerza Patria, con ese inútil esférico de Axel Kicillof, como no tienen argumentos, recurren a descalificaciones ridículas como estas. Son los artífices del desastre que han dejado en mi querida provincia de Buenos Aires, la han dejado hecha una cloaca a cielo abierto". "Yo le preguntaría a Taiana y a los legalistas, cómo van a hacer ellos, después de haberla destruido, para ser los artífices de reconstruir a la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hay que discutir, no estupideces", destacó.

José Luis Espert

En ese clima de confrontación, Espert trató de virar la discusión hacia la gestión actual y presentó su ambición de futuro: "Esto lo veo como el primer paso para destronar definitivamente al kirchnerismo en 2027. Mi intención es gobernar la Provincia a partir de ese año, y eso requiere de una primera parada en 2025". Las declaraciones del diputado libertario dejan al descubierto un doble juego: mientras desestima como "operaciones" los cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico, aprovecha la polémica para relanzar su figura con vistas a un proyecto político mayor. El problema es que, en lugar de despejar dudas, su estrategia se limita a redoblar insultos y promesas, en una campaña que parece cada vez más dominada por la violencia verbal y la ausencia de explicaciones de fondo.