Reapareció Diana Mondino y fulminó a Javier Milei: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

En su primera aparición pública tras su conflictiva salida del gobierno, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, reapareció con una serie de declaraciones explosivas que sacudieron el tablero político. En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera, la ex funcionaria de la Libertad Avanza apuntó directamente contra el presidente Javier Milei, puso en duda su integridad en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, no desmintió que consulte a sus perros muertos como asesores, y evitó calificar su estabilidad mental. En cuestión de segundos, la interna libertaria quedó al desnudo.

El momento más contundente de la entrevista giró en torno a la promoción de la memecoin $LIBRA, impulsada por el propio Presidente en sus redes sociales y actualmente bajo investigación judicial por presunta estafa. Al ser consultada sobre el episodio, Mondino no dudó en responder con una frase que ya recorre los pasillos del poder: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Ante la insistencia del periodista sobre cuál de las dos opciones creía más probable, la ex canciller remató: "No lo sé. Puedo darle las dos opciones, sí". Las declaraciones se producen a pocas semanas de su desplazamiento del gabinete, luego de que Argentina votara en la ONU a favor de una resolución que condenaba el bloqueo económico a Cuba, una postura que incomodó a la Casa Rosada. Lejos de retirarse en silencio, Mondino eligió un medio internacional para responder con dureza.

En otro pasaje tenso de la nota, Hasan le preguntó a la ex ministra si conocía a algún otro líder mundial que "consulte a sus perros muertos como asesores". Mondino, lejos de desmentir la versión, ironizó: "Tal vez tienen un gato", pero nunca negó que Milei lo hiciera. La escena se tornó aún más incómoda cuando el periodista citó al ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desequilibrio mental de Milei se volvió evidente".

Hasan fue directo: "¿Está mentalmente inestable?". Mondino respondió con evasivas, pero deslizó una frase reveladora: "Carlos siempre tiene razón". El periodista redobló la apuesta y, sobre todo, la presión sobre la ex dirigente política: "¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino volvió a eludir una respuesta directa y dejó abierto el interrogante.

Gerardo Werthein, Javier Milei y Diana Mondino

Durante la entrevista, también fue confrontada con una de las declaraciones más brutales del Presidente, aquella en la que compara al Estado con "el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina". Hasan le preguntó cómo había podido trabajar para alguien que decía algo así. Mondino intentó correr la conversación hacia el terreno económico, pero, acorralada, soltó una frase que se viralizó al instante: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".

Consultada sobre el fuerte impacto social de las políticas del gobierno de la Libertad Avanza, Mondino defendió el rumbo económico. "No hay absolutamente ninguna tontería en decir que no podés gastar más de lo que ya tienes", afirmó. Y justificó el sufrimiento con lógica ortodoxa: "Todos los programas de estabilización del mundo han estado acompañados de una recesión. No hay otra forma de reducir la inflación".

Cuando Hasan le recordó que la pobreza superó el 50% en el primer semestre, Mondino respondió sin rodeos: "Hay mucha gente sufriendo ahora mismo. Estaban sufriendo aún más antes de que este gobierno asumiera el poder". La entrevista también abordó las polémicas declaraciones de Mondino sobre el matrimonio igualitario, que en su momento había comparado con "tener piojos". Consultada por esa frase, la ex funcionaria alegó que fue "sacada de contexto".

En cuanto a la última dictadura militar, evitó pronunciarse sobre la cifra de 30.000 desaparecidos y sostuvo: "El único documento que tenemos dice que son 9.000. (...) Es muy difícil llegar a ese número". Agregó, en tono defensivo: "Hay una ley en Argentina que dice que no se puede negar ese número. Por lo tanto, mis puntos de vista no son relevantes". Lo cierto es que la reaparición de Mondino dejó un tendal de declaraciones que agitaron el clima político. Su distanciamiento del oficialismo ya es público y evidente, y sus palabras parecen marcar una fractura que no cicatrizará fácilmente.