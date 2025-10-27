Euforia financiera tras el triunfo de Milei: el dólar cayó y los bonos se dispararon en Wall Street

El resultado de las elecciones legislativas provocó una reacción inmediata en los mercados financieros. Tras la contundente victoria de Javier Milei, el dólar se desplomó en todas sus versiones y los bonos argentinos volaron hasta un 25% en Wall Street. La lectura dominante entre los inversores fue clara: el electorado ratificó en las urnas el rumbo económico del Gobierno, consolidando las expectativas de continuidad del ajuste y la disciplina fiscal.

El dólar cayó y los bonos se dispararon en Wall Street

El dólar minorista en el Banco Nación cedió $145 (9,5%) hasta los $1.370, mientras que el mayorista cayó de $1.492 a $1.345. Los dólares financieros acompañaron la tendencia: el CCL se hundió 11% a $1.383,26 y el MEP perdió 10,7%, ubicándose en el mismo valor. El dólar blue también retrocedió más del 8%, hasta los $1.400. En tanto, el dólar cripto, que opera sin interrupciones, había anticipado la baja desde el domingo, con una caída del 8,2%. La respuesta en los mercados internacionales fue aún más intensa. Las acciones y bonos argentinos "volaron hasta casi 50%", según consignaron operadores de Wall Street.

Los bonos Globales en dólares subieron hasta 24%, liderados por el Global 2035, mientras que las acciones de empresas como Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%) encabezaron el rally. El riesgo país, que cerró el viernes en 1.081 puntos, apunta ahora a perforar los 1.000. El S&P Merval acompañó el clima de euforia con un salto del 18% en pesos y del 31% en dólares, encabezado por subas de Metrogas (+31,2%), Transportadora de Gas del Sur (+30,7%) y Transener (+28,8%). Los activos bursátiles reaccionan con fuerza ante el resultado electoral que allana el camino para los próximos dos años de mandato.

El dólar cayó hasta 10% y los bonos se dispararon casi 25% en Wall Street.

Pero el análisis más detallado llegó desde afuera. En un extenso informe, JP Morgan celebró la victoria oficialista y vaticinó un cambio drástico en las expectativas. "La inesperadamente firme victoria debería llevar a una compresión significativa de la prima de riesgo tanto en tasas locales como en el tipo de cambio", sostuvo la entidad, que proyecta que el riesgo país podría bajar más de 440 puntos básicos, hasta 650 unidades o menos. El banco estadounidense sostuvo además que "el apoyo de EE.UU. debería potenciar la recuperación", en referencia al respaldo político y financiero que el gobierno de Milei mantiene con la administración de Donald Trump.

Según JP Morgan, ese alineamiento "implica medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras". En otro tramo del informe, el banco trazó un panorama de "ciclo virtuoso" para la economía argentina, apoyado en la "disciplina fiscal" y la "acumulación de reservas internacionales", con la expectativa de que la inflación "siga una trayectoria descendente". Incluso, el reporte sugirió que la "renovada capacidad política de Macri podría volver a poner sobre la mesa reformas estructurales que potencien el crecimiento".

Javier Milei

Sin embargo, detrás de la euforia financiera se esconden señales preocupantes. Los analistas locales advierten que el repunte de los activos no se traduce en mejoras concretas para la economía real, que sigue mostrando caída del consumo, retracción de la actividad y salarios deteriorados. Sin ir más lejos, sostienen que los mercados reaccionan a expectativas, no a la realidad del bolsillo de las personas. Además, la baja del dólar y la suba de los bonos se dieron en un contexto de bajo volumen, lo que sugiere que la reacción responde más a un efecto político y especulativo que a un cambio estructural. La economía continúa resentida, con niveles de pobreza por encima del 50% y una inflación que, pese a su desaceleración reciente, aún golpea a los sectores medios y bajos.