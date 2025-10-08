Explosivo: un informe estadounidense destapa la complicidad de Patricia Bullrich con Fred Machado

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos desató una nueva una tormenta política en el gobierno de Javier Milei. Según los documentos revelados, el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri, estaba al tanto de las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico del empresario Federico "Fred" Machado.

El informe del DHS, conocido este martes, detalla una serie de incidentes que involucran a Machado en operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína. Entre las pruebas más relevantes se mencionan:

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Caída de aeronaves. Dos aviones vinculados a Machado se estrellaron en Venezuela y México, transportando cargamentos de cocaína. Interceptación de vuelos. Otros dos vuelos fueron detenidos en Guatemala y Belice, con un total de 6.400 kilos de cocaína que pertenecían al cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Rutas aéreas sospechosas. Entre 2016 y 2019, los aviones de Machado realizaron vuelos desde diferentes provincias argentinas hacia países como Perú, Guatemala, Colombia y Panamá, todos epicentros del narcotráfico.

Estas pruebas no solo evidencian el alcance internacional de las actividades ilícitas de Machado que también se relacionó con varios políticos argentinos (desde José Luis Espert pasando por el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey hasta el ex gobernador tucumano Juan Luis Manzur) sino que también ponen en tela de juicio la falta de acción por parte del gobierno argentino en ese momento,a demás del silencio cómplice de la ministra Bullrich que no se negó a que Espert sea la cabeza de lista para las elecciones del 26 de octubre.

Juan Luis Manzur, ex gobernador tucumano

El informe también expone conexiones inquietantes entre Machado y Sergio Daniel Mastropietro, un ejecutivo vinculado al grupo empresarial de la familia Macri. Ambos compartían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza las sospechas sobre una posible alianza entre intereses empresariales y políticos. Mastropietro, según el documento, ocupaba roles clave en empresas como Avian Líneas Aéreas S.A., sucesora de MacAir Jet, parte del Grupo Socma.

La información publicada por el DHS plantea preguntas incómodas sobre el rol del Ministerio de Seguridad y su posible conocimiento sobre las actividades ilícitas de Machado. ¿Por qué no se actuó frente a las evidencias? ¿Qué implicancias políticas y legales tendrá esta revelación para Patricia Bullrich y otros funcionarios del gobierno anterior de Mauricio Macri?

Fred Machado prendió el ventilador

En medio del escándalo, Fred Machado rompió el silencio en varias entrevistas donde realizó declaraciones que han dejado más interrogantes que respuestas. A continuación, algunas de sus citas más impactantes:

Fred Machado fue detenido y preparan su extradición