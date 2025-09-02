Explotó Lilia Lemoine y amenazó quienes destaparon el entramado de corrupción libertaria: "Presos por traición a la patria"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, desató una polémica de proporciones inusitadas al arremeter con dureza contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, a quienes acusó de espionaje y traición a la patria en el marco de la controversia por la difusión de audios que involucran a Karina Milei, hermana de Javier Milei.

Las declaraciones de la diputada cosplayer, realizadas en una entrevista con El Observador, ponen sobre la mesa una vez más los límites que la libertad de prensa sostiene en el gobierno que defiende con uñas y dientes: "Ojalá lo hagan [que filtren más audios]. ¿Saben por qué? Así Rial y Federico van presos por traición a la Patria . Es una charla privada obtenida ilegalmente. No se puede grabar a un funcionario público, es una barbaridad. Es la secretaria general en Casa Rosada, es gravísimo. Si lo publican, van presos porque es traición a la Patria, ojalá que lo hagan", afirmó Lemoine, en un tono que no dejó lugar a ambigüedades sobre su postura frente al periodismo de investigación.

Lilia Lemoine

La maquilladora oficial de la papada presidencial fue más allá y calificó a los periodistas como "espías" que operan dentro de "una red de espionaje" destinada, según ella, a perjudicar a los argentinos. Estas acusaciones surgen luego de que el canal de streaming Carnaval difundiera audios relacionados con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ahora, el foco se trasladó a nuevas escuchas que involucran directamente a Karina, la armadora más importante de La Libertad Avanza.

"Se han dedicado a arruinar vidas en su tiempo libre, las llevan al suicidio y a la tristeza. Se infiltran, consiguen información de forma ilegal. El periodismo salva vidas, mantiene la democracia, esto no, la destruye", agregó Lemoine con un tono que mezcla indignación y condena hacia las prácticas de los comunicadores.

En la misma línea añadió: "Si grabaron ilegalmente en la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, es tremendamente grave. Es una cuestión de seguridad nacional. En un entorno íntimo no se puede publicar, sobre todo si compromete al Presidente o a la secretaria general".