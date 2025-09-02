Giro inesperado y fin del programa económico de Milei: el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario

En un movimiento que marca un quiebre en el programa económico de Javier Milei, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció este martes 2 de septiembre que el Tesoro Nacional intervendrá en el mercado de cambios para contener la escalada del dólar.

La medida, que contradice el esquema de bandas de flotación acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pone en evidencia las dificultades del gobierno para mantener la estabilidad cambiaria en un contexto de creciente incertidumbre económica y política, sobre todo tras la filtración de audios que dejaron expuestas una red de coimas y corrupción en el gobierno de La Libertad Avanza.

Javier Milei

El anuncio llegó en un momento crítico: el dólar oficial cerró la jornada en un récord de 1.385 pesos, acercándose peligrosamente al techo de 1.400 pesos establecido por la administración como límite dentro de la banda de flotación. En un comunicado publicado en redes sociales, Quirno afirmó que "a partir del día de la fecha, el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

Este giro estratégico representa un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que Milei y su equipo habían defendido con fervor como parte del acuerdo con el FMI. Según este modelo, el Gobierno no debía intervenir en el mercado cambiario a menos que el dólar alcanzara el techo de la banda, actualmente fijado en torno a los 1.470 pesos por dólar. Sin embargo, la proximidad de las elecciones y la presión sobre el tipo de cambio forzaron al gobierno de las fuerzas del cielo a adoptar medidas más drásticas.

El anuncio de Pablo Quirno

La decisión también confirma rumores que circulaban en los mercados financieros desde hace semanas: consultoras privadas como 1816 y Vectorial habían señalado que el Tesoro ya estaba operando activamente en la plaza cambiaria, usando divisas provenientes de préstamos y colocaciones financieras para abastecer al mercado.

El anuncio de Quirno contrasta fuertemente con las declaraciones triunfalistas de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, apenas un mes atrás. En aquel entonces, ambos celebraban la implementación del esquema de bandas al guito de "¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota!", transmitidas en en su canal de stream junto a su equipo económico. Caputo incluso llegó a desafiar a los empresarios que cuestionaban la viabilidad del "dólar barato", instándolos a "comprar" con tono arrogante.

Luis Caputo y Javier Milei

Sin embargo, la realidad económica ha demostrado ser mucho más compleja. La reciente intervención del Tesoro es solo una de las varias maniobras que el Gobierno ha implementado para contener la volatilidad cambiaria. Entre ellas se incluyen subas de encajes bancarios y restricciones para las entidades financieras, como la disposición del Banco Central (BCRA) de limitar los movimientos de moneda extranjera al final de cada mes.

Lo más preocupante es la ruptura con el acuerdo firmado con el FMI que -aunque fuentes del gobierno nacional admitieron a Infobae que había obtenido el visto bueno- podría generar tensiones adicionales con el organismo internacional, que ya ha expresado preocupación por la capacidad de Javier Milei y sus esotéricos funcionarios para cumplir con sus compromisos financieros y fiscales.