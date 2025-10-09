Exponen las verdaderas razones de la extradición de Machado: ¿Hay más implicados en la red de narcotráfico?

Esto recién empieza. La conexión de Federico "Fred" Machado con políticos, empresarios y personas con influencia en Argentina empieza a destaparse desde el bombazo jurídico que Juan Grabois llevó adelante para su extradición a Estados Unidos que estaba cajoneada desde hace tres años. Lo cierto es que ahora se apuró el trámite y en menos de 72 horas, el panorama parece haber cambiado rotundamente.

Sin embargo, horas antes de que su viaje a Estados Unidos se hiciera realidad, Machado prendió el ventilador y salpicó no sólo a José Luis Espert que por estas horas ya es un muerto político (no sólo renunció a su candidatura para PBA, renunció a la Comisión de Presupuesto y se pidió licencia en su banca en Diputados) sino que también quedaron pegados otros funcionarios libertarios como Lilia Lemoine pero también los ex gobernadores de Salta y Tucumán, Juan Manuel Urtubey y Juan luis Manzur. Sin embargo, los que también podrían recibir coletazos son Mauricio Macri y sus vínculos empresariales y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que habría tenido conocimiento del entramado con el narcotráfico y no lo denunció.

Fred Machado

Sobre esta hipótesis habló un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos donde confirmaron que desde 2019 Bullrich ya sabía de los movimientos delictivos de Machado en Argentina. En esa línea habló Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad durante la gestión de Alberto Fernández.

En diálogo con Lautaro Maislín al aire de la 107.3, el ex funcionaria dio su punto de vista: "Efectivamente, el Home Security lo que hace es enviar un informe al Ministerio de Seguridad de la Nación en marzo del 2021 y le pide al Ministerio de Seguridad esta información sobre cuál es la actividad de esta persona en Argentina".

Sabina Frederic

Desde esta perspectiva, Frederic insistió en que cuando Bullrich dijo que "había un informe de la gestión anterior" es ella misma quien debería haber preguntado sobre el tema: "Uno no puede llegar a una gestión sin tener conocimiento de las cosas que ocurrieron antes e inclusive ella como Ministra podría haber preguntado", dijo de manera categórica.

Un detalle no menor es que Bullrich fue la primera persona en la gestión de Javier Milei que quiso despegarse de las relaciones de Machado-Espert apelando a que éste último debía "dar explicaciones"; sobre esto, Frederic apuntó: "Hay una un hecho curioso que ocurrió el fin de semana, que cuenta Diego Iglesias, el periodista, cuando Bullrich se confunde y lo llama a él, creyendo que lo está llamando a Diego Iglesias, que es el este procurador nacional de lucha contra el narcotráfico, la PROCUNAR, a cargo de Iglesia hace muchos años, tenía este documento. O sea que si ella hablaba con él, claramente... este aún cuando no hubiera solicitado el Ministerio de Seguridad, este imagino que el fiscal se lo habrá contado", dijo recordando la anécdota que el periodista contó al aire y que dejó expuesta a la actual jefa de la cartera de Seguridad.

"Sin duda, fue el avance de la investigación en Estados Unidos, no la investigación que se hizo en la Argentina lo que precipitó esta situación", dijo Frederic sobre rapidísimo avance de la investigación de Machado pero sobre todo, destapó un detalle interesante y es la velocidad por sacar al acusado de narcotráfico del país.

Sobre esto, expuso: "Me parece que la aceleración de los tiempos de la extradición, yo lo miraría por el lado de otras personas involucradas con Machado; otras personas, otros empresarios y otros políticos, porque estamos hablando de 34 millones de dólares que supuestamente iba a lavar Machado; el contrato de Espert es 1 millón, faltan 33", calculó Frederic.

Patricia Bullrich

En la misma línea, Sabina Frederic explicó que está casi segura de que la gestión libertaria quiere mover fichas rápidamente: "Me parece que lo que están tratando es de que se vaya rápido la Argentina para que no siga hablando", dijo y agregó contundente: "El informe tiene referencias a otras personas, otros empresarios vinculados con el negocio de la aviación, con alguna conexión con la empresa SOCMA. En fin, entonces me parece que hay mucha más gente involucrada que solo (José Luis) Espert y eso hace que la extradición se haya acelerado".