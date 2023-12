Falló el protocolo de Bullrich: calles cortadas, represión y detenidos en la masiva protesta contra el DNU de Milei

En medio de una jornada de tensiones y cargada de manifestaciones en el centro porteño en repudio al DNU de Javier Milei, la Justicia laboral rechazó el amparo presentado por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para intentar frenar el decreto, ya que presentaron los argumentos suficientes para que no sea considerado ni de necesidad ni de urgencia. La decisión, tomada por el juzgado laboral a cargo de José Ramonet, quien explicó que la presentación judicial no es válida porque el decreto aún no está en vigencia.

Por su parte, la CGT llevó a cabo una protesta masiva en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales para exponer su postura y exigir la derogación del DNU. Allí mismo, Héctor Daer se hizo presente y afirmó que este tema debe abordarse en la política, en la Justicia y en las calles.

"La libertad de los tres poderes para actuar y que no se arrogue el presidente de la nación ningún aspecto legislativo porque no le corresponde. Venimos en defensa del sistema democrático, republicano y federal para poder vivir y seguir viviendo en democracia", remarcó Daer, insistiendo en que el decreto que pretende imponer el gobierno de Javier Milei es inconstitucional.

En este mismo sentido, manifestó frente a la plaza: "Los derechos laborales que conculcan son grandísimos, pero conculca también un montón de derechos que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con derechos civiles, que tienen que ver con los inquilinos, que tienen que ver con un montón de sectores de la ciudadanía que se ven afectados y solamente complace los intereses de un pequeño grupo de poder económico de la Argentina que es el que se va a beneficiar con estas medidas".

Aunque la presentación y la defensa de Daer tuvo el apoyo de los trabajadores para detener el DNU que propone las medidas de desregulación económica, el juzgado la desestimó, instando a la CGT a presentar el caso ante el Poder Ejecutivo Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros.

La manifestación vista desde arriba.

Por su parte, Omar Plaini, secretario General de Canillitas y Secretario de Políticas Económicas, se refirió más temprano al protocolo anti piquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e insistió en que es solamente un show para la televisión y las redes sociales y que, además, es una persona que está mal informada y es mal intencionada con el pueblo argentino. "Fue ministra varias veces de varios gobiernos, está acostumbrada a hacer pasantías en todas las fuerzas políticas en distintos gobiernos de estado. Ella sabe que históricamente siempre la confederación general del trabajo cuando va a hacer un acto en la vía pública informa", insistió en diálogo con Radio Delta.

"Históricamente siempre hemos notificado, nosotros nos movilizamos, siempre hemos hecho esta formalidad. Entonces lo que dice la ministra es con mala intención", aseguró Plaini y luego prosiguió: "Está hablando alguien que en la pandemia cortaba calles, avenidas, no es una persona autorizada para estar hablando de esto"

Además, Plaini apuntó directamente contra Javier Milei y expresó: "El presidente tiene que ir a la justicia y denunciar quienes reciben las coimas, es muy grave esa pronunciación. En segundo lugar el desconocimiento del presidente de la Nación del funcionamiento del estado y la legislación argentina es tremendo, el presidente debe saber que hay una ley la 25432 de convocatoria consulta popular y que esa atribución es del parlamento, él puede hacer una consulta no vinculante. Estamos hablando con alguien que desconoce".

Tras estas declaraciones y las manifestaciones que se salieron de control en el centro porteño, donde hay al menos seis detenido y varios heridos tras el arrollamiento de un colectivo de la línea 26 en calle Corrientes, Bullrich se acercó a los medios y remarcó que habrá una póliza de 10 millones de pesos para cubrir por posibles daños que pudiesen ser provocados por los manifestantes que fueron a defender sus derechos: "Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante. Si rompen algo, lo pagan y van a limpiar y dejar el espacio tal cual, es un avance importante".

Durante los incidentes con la Policía de la Ciudad y las Fuerzas federales, no solamente dos personas quedaron detenidas durante la desconcentración de la marcha de la CGT, sino que, además, un efectivo policial debió ser trasladado al Hospital Italiano por un incidente con un colectivo por un traumatismo en una pierna y heridas en su cuero cabelludo. Por el hecho, detuvieron al chofer e investigan las causas del incidente.

Sin embargo, aunque Bullrich intenta imponer el orden por la fuerza, parece que su protocolo falló: los manifestantes que acompañan el rechazo del DNU de la CGT avanzaron por la calle y se hicieron escuchar, pese a los insistentes policias que generaron un cordón para que no sigan avanzando. Aunque quisieron aplicar el protocolo de circulación de vehículos, la cosa se desmadró y terminó con golpizas y perseguimiento a los trabajadores.

El texto que circuló por parte de los gremios para apoyar la marcha, indica que: "Su primer acto de gobierno (el de Milei) es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales".

Palacio de Justicia de la nación argentina

Durante la confusión, incluso, varios periodistas y trabajadores de prensa fueron desalojados de la marcha e incluso quedaron entre los protestantes y los policías, siendo amenazados por ambos bandos e incluso empujados por algunos.

Por su parte, Pablo Moyano se hizo presente en la marcha y aseguró que Bullrich se cree "Rambo" y que sus medidas no son suficientes para amedrentar y callar a un pueblo revolucionado por las decisiones que tomó el joven gobierno de Milei: "Hoy los compañeros están entrando bien. Te aprietan para que suban a la vereda, la boludez esa, el show que hace esta mujer (Bullrich)".