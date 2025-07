Flavio Azzaro contó que será papá de un "varón" y le dejó un mensaje a Ángel de Brito: "No sé cómo se entera...¡tienen espías!"

La noticia había circulado como un enigmático en LAM: un periodista conocido, "polémico" y "con mucho rebote" estaba por convertirse en padre por primera vez. La confirmación no tardó en llegar: Flavio Azzaro y su esposa Sol Nobile están esperando un hijo. Y ahora fue el propio Azzaro quien, fiel a su estilo, compartió la noticia a su manera, en un extenso y emotivo video publicado en su canal de YouTube y en redes sociales. "No puedo creer, voy a ser papá. Es una sensación original, indescriptible", dijo visiblemente conmovido.

No sé como #LAM se entera que uno está esperando un hijo. ¡Tienen espías!



El periodista, que cumplirá 40 años en noviembre, reconoció que vive esta etapa como algo profundamente transformador: "Siento hace un mes, que es más o menos el tiempo que me lo contó Sol, como que estoy viviendo la vida de otro". En el video, Azzaro también aprovechó para revelar que será un varón, aunque prefirió mantener en reserva el nombre por el momento: "Todavía no quiero decir el nombre porque, nada, vamos esperando un poco. Ya estamos contando todo, ¿viste? Ya somos un reality".

A pesar de mostrarse conmovido y feliz, dejó en claro que no quiere convertir esta experiencia en un show mediático: "La verdad no quiero hacer un reality de todo esto, pero laburo en la tele, ahora en YouTube, soy periodista, yo qué sé, lo contaron... y bueno, te tenés que hacer cargo de que no vas a pasar inadvertido, hermano". También tuvo palabras especiales para Ángel de Brito, quien manejó la primicia con discreción: "Le pedí, por favor, que me aguante, que no lo cuente", contó.

Y siguió: "Le dije que quería llegar, que quería hacer un asado con mis amigos, contárselo yo. La verdad que estuvieron bárbaro, esperaron. Recién lo contaron el lunes. Le voy a agradecer siempre que hayan aguantado mientras estábamos afuera". Sobre cómo vivió el momento de enterarse, el periodista fue honesto y tierno: "Estoy muy feliz. Le agradezco, por supuesto, a Sol por permitirme estar viendo este momento. Sol es la mujer más importante de mi vida. Creo que sin ella nunca hubiese sido padre, porque para mí se jugaba mucho en esto". Azzaro explicó que no se imaginaba siendo padre "de cualquier manera".

De hecho, destacó que lo deseaba junto a alguien con quien pudiera compartir un proyecto de vida. "La verdad que elegir a la madre de tu hijo es casi más importante que elegir a tu mujer", reflexionó. Al mismo tiempo, se preguntó cómo es que De Brito y el resto de los integrantes de LAM se enteran estas noticias. "No sé cómo LAM se entera de que uno está esperando un hijo, verdaderamente, no sé, tienen espías, porque había familiares, incluso míos y de Sol, que no lo sabían", contó. En el tramo final del video, no faltó el guiño futbolero característico del periodista: "Obviamente, vamos a tener otro racinguista más, que es un dato muy muy importante".

Según explicó, su hijo "va a poder elegir un montón de cosas en la vida, pero va a ser de Racing". "O sea, no hay mucha charla en eso, chicos. Eso ya lo sabemos", cerró. La noticia había sido adelantada por Ángel de Brito en el programa LAM, donde había revelado que el embarazo ya cursa el tercer mes. También compartió que la pareja, que lleva siete años junta, había buscado el bebé recientemente y "llegó rápido, gracias a Dios". La felicidad también se trasladó a las redes, donde la propia Sol compartió fotos de sus vacaciones mostrando su pancita y dejando un mensaje amoroso: "Te amo Flavio Azzaro. Por una vida juntos". Las felicitaciones no tardaron en llegar de parte de amigos, colegas y seguidores: "Espero que lo cuiden como lo tuvieron que hacer conmigo durante un mes. Felicitaciones papás", escribió uno de sus amigos cercanos.