"Fingir demencia": Viale cargó contra Adorni y cuestionó el relato libertario

En medio de la creciente polémica por los créditos privados, los viajes y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el periodista Jonatan Viale lanzó un duro descargo que combina reconstrucción cronológica, crítica política y una fuerte impugnación al discurso del oficialismo. Durante su editorial en TN, Viale trazó una línea de tiempo que, según planteó, muestra inconsistencias entre el mensaje de austeridad del gobierno y los hechos. "10 de diciembre del 2023 asume como vocero, no jefe de gabinete, vocero. Marzo del 2024 compra una camioneta Jeep Compass, creo que no vende su auto anterior", detalló.

Y enumeró: "Después, en noviembre, su esposa registra una casa en Indio Cuá, el Country en Exaltación de la Cruz. Después, en diciembre, las vacaciones en este famoso hotel de Aruba, el All Inclusive. Después, en 2025, el departamento en Caballito de 200 metros, lo escritura por 230.000 dólares, de los cuales 200.000 dólares salen de una hipoteca de dos jubiladas. Después, en febrero, el famoso viaje a Punta del Este en avión privado, pagado supuestamente por su amigo, Marcelo Grandio".

Pero el eje más profundo de su crítica apareció en su columna de opinión, donde introdujo un concepto que utilizó como hilo conductor: "¿Qué es fingir demencia? Hacer de cuenta que no pasa nada. Hacer de cuenta que está todo bien". Y agregó: "Pues bien, en política fingir demencia no es la mejor idea". Para Viale, el problema excede lo estrictamente judicial: "Entonces, lo que cruje acá no es solo la cuestión legal sino el relato".

En esa línea, cuestionó la contradicción entre el discurso libertario y las prácticas que hoy se le adjudican a funcionarios: "Vengo con una motosierra a destruir a los políticos que se enriquecen con el Estado. Vengo con una motosierra a cortar los privilegios", recordó, para luego contrastarlo con la situación actual. El periodista también apuntó a la falta de transparencia en episodios puntuales, como el viaje a Aruba: "El problema es ocultarlo, el problema es fingir algo que no sos", sostuvo, en referencia a las vacaciones del funcionario tras un mensaje oficial que promovía "lógica, austeridad y razonabilidad".

Adorni y un presunto viaje a Aruba,

Otro de los focos de crítica fueron las respuestas públicas del propio Adorni frente a los cuestionamientos. "Primera respuesta: 'Me estoy deslomando en Nueva York'. Segunda respuesta: 'Vos no sos juez, sos apenas un periodista'", recordó Viale, y remarcó que ese tono "tocó una fibra sensible en la opinión pública" al ubicar al ciudadano en una posición de inferioridad. En ese sentido, profundizó: "La idea de 'no tenés suficiente entidad para hacerme esa pregunta'. La idea de 'no estás a la altura necesaria para pedirme una explicación'. El famoso pedestal".

Para el periodista, ese tipo de actitudes contradicen un principio central: "hacer pelota el concepto de que todos somos iguales ante la ley". Viale también amplió la crítica al resto del gobierno, señalando los créditos otorgados a funcionarios y advirtiendo sobre el impacto político de esas decisiones. "Primero, la gente en general no logra estos créditos. Segundo, va a ser muy importante demostrar que hay una correlación entre ingresos, patrimonio y monto del crédito obtenido", planteó, y advirtió que, de no ser así, "estás ante una narrativa muy complicada para el gobierno".

Manuel Adorni

Sobre el final, volvió a concentrarse en el caso puntual de Adorni y sintetizó su cuestionamiento en una pregunta directa: "¿No era eso lo que venías a combatir? Los políticos que se enriquecían apenas pisaban el Estado". La crítica, sin embargo, no se limitó al oficialismo. Viale también apuntó contra la oposición peronista, mencionando a Axel Kicillof y Ricardo Quintela como ejemplos de una dirigencia que, según su visión, tampoco representa una alternativa superadora. En ese cruce de cuestionamientos, el periodista dejó una definición que resume su postura: "Ya es momento de que la casta deje de estar en orden".