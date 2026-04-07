Siete llamadas, pagos y un escándalo global: el New York Times también golpea a Milei por el caso $LIBRA

La figura de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de la tormenta tras una investigación publicada por The New York Times, que aporta nuevos elementos al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y pone en duda la versión oficial del mandatario. Bajo el título "Nuevas revelaciones reavivan el escándalo de criptomonedas que involucra al presidente argentino Milei", el informe advierte sobre vínculos más estrechos de lo admitido entre el Presidente y los impulsores del fallido token.

La nota publicada por el New York Times

El artículo es contundente desde el inicio: "El presidente argentino Javier Milei promovió el año pasado una criptomoneda que rápidamente se disparó en valor para luego desplomarse con la misma rapidez, costando a los inversores millones de dólares y desencadenando un escándalo y una investigación". Frente a ese escenario, Milei sostuvo públicamente que solo difundió una iniciativa privada sin relación directa con el proyecto. Sin embargo, el propio medio subraya: "Nuevas pruebas están generando dudas sobre su afirmación".

Entre los datos más sensibles aparecen registros telefónicos incorporados a la causa judicial que muestran siete comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la noche del 14 de febrero de 2025, fecha clave en la que el mandatario promocionó el token en la red social X. "Se desconoce el contenido de las llamadas que tuvieron lugar antes y después de la publicación del Sr. Milei", aclara el informe, aunque remarca que estos contactos "sugieren un mayor grado de comunicación (...) de lo que el presidente ha reconocido públicamente".

Pero el punto más explosivo va más allá de esas llamadas. Según la investigación, "los mensajes recientemente descubiertos también indican que el Sr. Milei recibió pagos regulares de uno de los emprendedores mientras era congresista". La frase, de confirmarse en sede judicial, dinamita el eje central del discurso libertario basado en la denuncia de la "casta" y la supuesta distancia con intereses privados. El Presidente, por ahora, eligió el silencio: "no ha hecho comentarios públicos sobre los registros de llamadas y otros documentos, y no respondió a una solicitud de comentarios", remarca el prestigioso diario de Nueva York.

Javier Milei promocionando $Libra

En paralelo, los documentos judiciales señalan que es considerado "persona de interés" en la investigación, aunque "no ha sido acusado formalmente de ningún delito". El caso $LIBRA ya había generado un fuerte impacto político y económico. Todo comenzó cuando Milei difundió un mensaje promocionando la criptomoneda y facilitando el código para adquirirla en una etapa en la que aún no era pública.

El efecto fue inmediato: "El mensaje del Sr. Milei le dio inmediatamente visibilidad y credibilidad al proyecto". El precio se disparó en horas y luego colapsó, en una maniobra típica del mundo cripto conocida como "tirón de alfombra", que dejó pérdidas estimadas en 250 millones de dólares.

En el plano político, la oposición endureció su postura. El diputado Maximiliano Ferraro fue contundente: "El lanzamiento y la promoción de $Libra no fueron en absoluto improvisados ni accidentales por parte del presidente (...) Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada deliberadamente". La comisión investigadora del Congreso también sostiene que la intervención de Milei fue determinante para inflar el valor inicial del activo.

La trama suma además conexiones previas. Antes de llegar al poder, Milei había mantenido vínculos profesionales con Novelli, incluyendo participaciones en su academia de inversiones y el respaldo a otros proyectos cripto que fracasaron rápidamente. Esos antecedentes, lejos de disipar dudas, refuerzan la hipótesis de una relación prolongada. Los elementos más comprometedores emergen de peritajes sobre el teléfono de Novelli. Allí aparecen audios de WhatsApp de 2023 en los que se menciona un supuesto esquema de pagos: "los habituales 2.000 para Milei", definidos como un "salario" mensual cuando el actual presidente era diputado.

Gráfico de $Libra cuando desplomó sus precios

En otro mensaje posterior, ya con Milei en la Casa Rosada, se alude a "los 4.000 que debemos darle a Karina", en aparente referencia a Karina Milei. Aunque el contexto no está completamente esclarecido, el contenido resulta políticamente explosivo. Incluso se detectaron borradores de documentos que sugerían posibles acuerdos económicos, incluyendo un plan de pago de 1,5 millones de dólares vinculado a decisiones oficiales.

No obstante, el propio informe aclara: "No ha surgido ninguna prueba que demuestre que el Sr. Milei aceptara o recibiera estos pagos". En paralelo, la causa judicial avanza con tensiones. Sectores políticos cuestionan al fiscal Eduardo Taiano por presuntas demoras, mientras su fiscalía asegura que "reafirma su compromiso de avanzar en la investigación". En el entorno oficialista, en tanto, se insiste en que todo responde a "operaciones difamatorias".