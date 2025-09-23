Francos sobre la ley de discapacidad: "Nosotros la promulgamos y ahora el Congreso debe indicar de dónde salen los fondos"

En una extensa entrevista radial con Eduardo Feinmann, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a los proyectos de interpelación que avanzan en el Congreso (diputados presentaron una moción de censura para removerlo de su cargo por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad), defendió la decisión del Gobierno sobre la ley de discapacidad, explicó la baja de retenciones al campo y celebró el apoyo del Tesoro de Estados Unidos al plan económico de Javier Milei.

El cruce entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por la ley de discapacidad marcó el inicio de la charla. Feinmann le preguntó directamente por las mociones de censura que promueven diputados opositores, y Francos respondió: "Yo creo que ellos han iniciado... hay dos proyectos de interpelación para promover la moción de censura de jefe de Gabinete que tienen que ver con la sanción de la ley de discapacidad, la ley de 27.793. Esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley. Me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento del funcionario público", explicó.

Y siguió: "Yo creo que por error. Creo que entendieron que nosotros no estábamos promulgando la ley de discapacidad y efectivamente sí la promulgamos". De esta manera, el jefe de Gabinete insistió en que el Ejecutivo cumplió con la promulgación, pero aclaró: "Nosotros la promulgamos en su artículo primero y en el segundo decimos que se la devolvemos al Congreso para que nos indiquen de dónde salen los fondos... La discusión se centra en eso. Hay distintas normas sobre esto. Hay una que establece que cuando se sanciona una ley se deben establecer claramente las fuentes donde surgen los ingresos para pagarlas".

De acuerdo con Francos, el Congreso de la Nación "dice que lo facultan al jefe de gabinete para reasignar partidas", pero aclaró: "No basta con que le digan al jefe de Gabinete usted reasigne partidas, tiene que decir cuál es la fuente para financiarla". Consultado sobre si se trataba de un conflicto de poderes, Francos reconoció que no hay antecedentes desde 1994 de que un jefe de Gabinete fuera destituido y advirtió: "Uno lo puede plantear también... Yo digo más que es una cuestión de interpretación. Yo por supuesto estoy dispuesto a ir al Congreso si me convocan para una interpelación. Y después, obviamente, pueden hasta si quieren censurarme o destituirme".

Guillermo Francos

El diálogo se desplazó hacia las críticas opositoras que califican como "plan platita del campo" la baja de retenciones anunciada. Francos negó esa lectura: "Yo no creo que sea electoralista. Creo que en un momento volátil en los mercados lo que hizo el Gobierno fue decirle a los exportadores del campo liquiden sus divisas, tienen por este período hasta el 31 de octubre la retención cero. El Gobierno necesita tener dólares entonces toma esa medida".

Francos también remarcó que la decisión buscó estabilizar una coyuntura complicada: "Claramente la semana última hubo una serie de circunstancias que hicieron que se disparara el precio del dólar, se generara cierta inestabilidad que está generado por esta clase de leyes que le imponen gastos al Ejecutivo. Lo que hizo el Gobierno fue utilizar una herramienta que tenía... Eso generó una calma impresionante en los mercados: subieron los bonos, las acciones argentinas, bajó el riesgo país".

Guillermo Francos

Otro de los ejes fuertes fue el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a la administración Milei. Francos celebró la señal: "¿No es importante que la primera potencia del mundo diga que la Argentina es su socio estratégico? Estas conclusiones ridículas como que van a venir por el agua o por el litio no tienen fundamento. No hay absolutamente ningún acuerdo, sino conversaciones y un apoyo explícito del Tesoro con relación al plan económico argentino y al gobierno como aliado estratégico". Y concluyó subrayando el impacto del gesto: "Ese apoyo expreso fue lo que dio tranquilidad a los mercados en un momento de volatilidad. Pone al país en una senda diferente".