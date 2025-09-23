Milei, a contrarreloj en Nueva York: busca dólares de Trump para salvar su gobierno y evitar el colapso

Javier Milei aterrizó en Nueva York con una urgencia política y económica que ya nadie disimula. El Presidente se reunirá hoy con Donald Trump en el marco de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas, en busca de un salvataje financiero que le permita sortear los próximos vencimientos de deuda y evitar un colapso cambiario que ponga en jaque lo que resta de su gestión.

El encuentro se produce apenas dos semanas después de la derrota de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, un golpe que aceleró los tiempos y obligó a activar el llamado "botón rojo" que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había deslizado meses atrás como último recurso. El Gobierno ya había quemado más de mil millones de dólares en los últimos días para contener la corrida, pero las reservas siguen en rojo y el mercado duda de la capacidad del país de afrontar vencimientos por casi 28.000 millones en los próximos quince meses. Trump recibirá a Milei con su gabinete económico y político más cercano, incluido Bessent.

El secretario del Tesoro será el encargado de cerrar un acuerdo que, según trascendió, rondaría entre los 10.000 y 30.000 millones de dólares. El formato elegido -a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, similar al utilizado con México en los 90- permite girar los fondos al Banco Central mediante un swap, sin pasar por el Congreso, un detalle clave para un Gobierno que no controla el Parlamento. El trasfondo de la operación trasciende lo financiero: Washington busca reforzar a Milei como su principal aliado en la región, frente a la influencia creciente de China y el alineamiento de Brasil con Lula Da Silva.

Para Trump, garantizar la supervivencia de la "experiencia libertaria" en Argentina es también un gesto político hacia su propia reelección. Milei, por su parte, llega debilitado y con un calendario electoral que lo asfixia. Sabe que sin dólares frescos no hay margen para sostener el plan económico ni para evitar un derrumbe social que podría costarle la presidencia. El viaje incluye también una reunión con Kristalina Georgieva, titular del FMI, que ya respaldó la iniciativa de la Casa Blanca y dio su visto bueno a un salvataje que, en los hechos, significa un bypass al organismo pero que está lejos de ser la solución definitiva a los problemas económicos del país.

Javier Milei y Donald Trump

El miércoles el Presidente tendrá su discurso en la Asamblea de la ONU y a la noche recibirá un premio de manos de Bessent en una gala organizada por el Atlantic Council, otra foto simbólica de subordinación diplomática. El problema para Milei es que, más allá del blindaje financiero que logre, su gobierno luce cada vez más dependiente de Washington y más débil frente a la sociedad argentina. En definitiva, el viaje a Nueva York no es solo una escala en la agenda internacional: es la apuesta desesperada de un presidente que busca dólares para llegar con oxígeno a las elecciones del 26 de octubre. El resultado de esa reunión con Trump marcará si Milei logra extender su tiempo en el poder o si empieza a escribir el capítulo final de su breve experimento libertario.