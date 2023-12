"Fue muy grave": Milei habló de "coimas" sin pruebas para rechazar el DNU y la oposición le saltó a la yugular

Javier Milei, presidente electo por La Libertad Avanza, generó choques con los funcionarios del Congreso que se vieron amenazados por una malintencionada frase que pone en juego la moral y las buenas costumbres de senadores y diputados que tendrán que dictaminar si aprueban, o no, el DNU más extenso de la historia del país.

La polémica viene desde días atrás (25 de diciembre de 2023) cuando Milei citó al ex presidente Arturo Frondizi para justificar su DNU reformista del Estado: "El plan de drásticas reformas y de rápida movilización de recursos que estamos ejecutando impone el quebrantamiento de la rutina administrativa".

Además, agregó: "Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos". La frase, posteada al mediodía navideño, causó tanta polémica que el primer mandatario tuvo que salir a dar explicaciones.

Para Milei, asistir a entrevistas con Luis Majul enfrente se volvió una conducta repetitiva. Es por eso que no resulta redundante verlo sentado dando las respectivas justificaciones por sus dichos a la sociedad; sin embargo, terminó causando bastante más controversia. Fríamente, dijo: "No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman. Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él", explicó.

Claro que no fue lo más polémico de la alocución. Tras lo dicho sobre Frondizi siguió con una severa acusación: "Sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas". Ante la cara de póker de Majul, Milei intentó poner paños fríos: "Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas", reforzó.

Para terminar, no dio ni un paso atrás y de nuevo puso en juego el papel democráticos de las instituciones: "Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta", opinó.

Siguiendo con el discurso de "la casta", Milei argumentó su terrible acusación: "Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta" y para liquidar, fue fulminante: "El problema es que con este mecanismo no pueden morder".

La oposición aniquiló a Milei

El primer embate que sufrió el bloque peronista fue perder las elecciones por unos 11 puntos. Desde ese débil lugar, ese arco político se está rearmando, buscando debatir y de alguna manera hacer frente al libertario que pone en riesgo a la clase trabajadora argentina.

Pero los golpes no cesan: el comentario de Milei caló hondo y profundo en los funcionarios que no se la dejaron pasar y que lo denunciaron fuertemente a través de las redes sociales. BigBang recopiló algunas de las valoraciones sobre la denuncia, sin pruebas, de Milei.

Germán Martínez: "MUY GRAVE. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. NO VALE TODO", expresó sin pelos en la lengua el Diputado nacional por Rosario.

A su vez, explicó: "Nuestro bloque (UP) tiene una postura clara respecto al mega DNU, incluso antes de su publicación. Ese mega DNU avasalla al Congreso. Y debe ser retirado. Si no lo hacen, trabajaremos para que sea rechazado. La Constitución y la división de poderes no se negocian". Días antes, el mismo Martínez adjuntó un video del debate presidencial entre Milei y Patricia Bullrich donde el primero le endilga que usar la herramienta DNU para gobernar, llevaría a una dictadura a Argentina ¿Paradójico?

Mónica Litza, Diputada nacional por el Frente de Todos: "Presidente Milei, lo de coimas en el congreso lo dice con conocimiento de causa? Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. ¿Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? ¿O por alguna otra votación? ¿Por eso sorteaba su dieta? Lo invito a que vaya mañana ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la constitución, trabaje de presidente y deje al congreso legislar. Nosotros no estamos negociando nada. Queremos que retire el DNU. Fin de la historia".

Carolina Moises, Senadora nacional por Jujuy, Unión por la Patria: "Presidente le recomiendo más prudencia en sus comentarios, por varias razones que seguramente desconoce: 1. Tiene responsabilidades públicas y por Ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento 2. No puede amenazar, ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa. 3. Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas".

Paula Oliveto Lago, Diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI: "El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura".

Carlos Linares, Senador nacional por el Frente de Todos: "Resulta irresponsable y temerario que un presidente pretenda instalar la gravedad de un hecho institucional de las características que manifiesta sin la más mínima rigurosidad que se exige, y pretenda así afectar el buen nombre de todos. ¡Javier Milei denuncie ya! Es su deber".

Si bien no son del arco político, muchas otras personas recurrieron a la denuncia por considerar "irresponsable" al primer mandatario. Uno de ellos fue el periodista Roberto Caballero que cuestionó: "¿Ningún fiscal le va a preguntar al Presidente Milei quiénes son los diputados que le piden coimas?"; Juan Alonso, también periodista fue muy duro: "En la entrevista, Milei comete otro delito porque habla de presuntas coimas y como Presidente está obligado a denunciar con pruebas. Milei debe ser juzgado por violar el artículo 29 de la Constitución. No vamos a permitir ninguna tiranía. No pudo Videla. Menos Milei. Nunca más".

Otra comunicadora que se expresó es la formoseña Claudia Ferreira: "¿Milei ya se presentó en la justicia para declarar y aportar datos de quienes son los que reciben coimas? ¿O sigue pensando que está como panelista? Dios mío, qué votaron", se preguntó angustiada.