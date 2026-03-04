Fuerte represión a los despedidos de Fate frente a la Secretaría de Trabajo: "No van a poder con nosotros"

Los trabajadores despedidos de la fábrica de neumáticos Fate, que hace pocas semanas anunció su cierre de forma intempestiva y sorpresiva, fueron reprimidos con dureza por personal especializado de la Policía de la Ciudad, que impidió la protesta que tenían programada frente a la Secretaría de Trabajo, en el marco de la negociación dispuesta para dar respuesta a las 920 familias que quedaron en la calle. Hubo balas de gomas y gases que también fueron para la prensa.

El reclamo contra el Gobierno de la Ciudad fue muy claro porque la protesta había sido autorizada previamente. Al mismo tiempo, las críticas contra la ferocidad del operativo no se quedaron sólo en los elementos que se utilizaron sino en las características de la represión. Las denuncias acerca de que las motos policiales se quedaron en los alrededores para impedir que más manifestantes se acerquen abundaron.

La movilización que fue a reclamar contra el cierre de Fate fue reprimida en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

La ferocidad no se condijo con la razón que esgrimió el gobierno porteño para dispersar de forma violenta a los manifestantes, ya que según aclararon en un comunicado la razón fue que estos "cortaron las trazas del Metrobús pese al pedido de que no lo hagan". Una trabajadora que había sido reprimida y que fue atendida en las inmediaciones de la Secretaría reveló que lo que estaba mal por "algo nuevo" que utilizan, que afecta mucho más.

"No van a poder con nosotros", sostuvo entre lágrimas la manifestante al aire de C5N. "El movimiento obrero es más fuerte que todos estos", añadió con orgullo. La mujer reveló su "indignación" y su "impotencia" por lo que estaba viviendo. "Todos mis compañeros que se quedan sin laburo", sumó acongojada.

Por otro lado, el titular de la Unión Ferroviaria del Tren Sarmiento, Rubén "Pollo" Sobrero, confirmó ante BigBang que los manifestantes están reagrupándose a los alrededores de la Secretaría de Trabajo. "Estamos buscando que sean recibidos los trabajadores de Fate, que es lo que quiso evitar el gobierno", detalló en relación a la presentación que prepararon por los despidos.

Frente a las cámaras de C5N también habló Walter, un trabajador de la fábrica de neumáticos. "Para esto sí tiene plata el gobierno, para pegarnos a los trabajadores que ponemos guita para que el país se mueva", rechazó. Tras explicar que sin industria la Argentina no puede funcionar remarcó que la única intención que tienen "es recuperar las fuentes de trabajo". "La Policía no quiere que se empiece a levantar la gente que labura nos reprimen", aseguró.

El fuerte operativo represivo de la Policía de la Ciudad contra la manifestación contra el cierre de Fate.

En una tónica similar se expresó la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá ante BigBang . "Hemos asistido a una represión completamente brutal por parte del Gobierno de la Ciudad, que no atiende razones y quiere tapar el sol con las manos. Toda la vida, cuando hay audiencias por fábricas que se cierran, hay movilizaciones a las puertas de la ahora Secretaría de Trabajo. Sin embargo eso también lo quieren evitar", cuestionó.

"La Policía de la Ciudad está tratando de justificar este operativo completamente desquiciado, pero en realidad no quieren que se ponga de relieve que hay millones de personas en este país que apoyan que Fate no se cierre, que se defiendan los puestos de trabajo", agregó la también dirigente docente del Partido Obrero (PO).

La represión contra los trabajadores de Fate fue descrita como una "cacería" que siguió a los manifestantes hasta la Plaza San Martín.

Por su parte, el dirigente del PO Gabriel Solano rechazó la "represión brutal" y destacó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como principal responsable político de lo ocurrido. "Era una marcha totalmente pacífica en la cual se estaba por comenzar un acto. El Metrobús podía funcionar tranquilamente, pero sin embargo, para amigarse con Javier Milei, quiso armar un operativo sin que medie incluso una negociación menor", describió.