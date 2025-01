Grabois, desatado: defendió a Cristina, le dijo "bruto" a "Toto" Caputo y tildó a Bullrich de "Pepita, la pistolera"

En un cruce en redes sociales, el dirigente peronista Juan Grabois atacó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par en Economía, Luis "Toto" Caputo, luego de que este cruzara a Cristina Fernández de Kirchner por un tuit que le dedicó al presidente Javier Milei, en el cual juzgaba su homofobia expresa en el discurso que dio en en el Foro Económico Mundial de Davos, de cara a las negociaciones que se vienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Pepita la pistolera salió a defender al Riqui Ricón que es bobo y cagón, ¡qué ternura! Pero pará, asumieron el 10 de diciembre del 2023 y me decís que ¿bajaron 20% la pobreza? What!? ¿Estás mareada, "piba", o no sabés sumar y restar? ¿Cuando vas en patrullero no mirás a la calle? Que te contesten los de Chequeado o la UCA. Boludeces en enero no atiendo", escribió Grabois, rebautizando a Bullrich y su par de Economía.

"Dicho sea de paso, me venís persiguiendo hace años y no encontraste ni plata ni miedo. Seguí intentando. PD: me dieron ganas de caminar mañana por la calle a ver cómo funciona el Protocolo", cerró Grabois en su publicación en x (ex Twitter), dirigida a la ministra que también fue funcionaria durante la gestión de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa.

Juan Grabois tildo de "mareada" a Patricia Bullrich luego de que la ministra de Seguridad saliera en defensa de Luis "Toto" Caputo.

La ex montonera lo había cruzado antes, en la misma red social. "Cristina, Grabois: les duele que haya un ministro como Caputo que revirtió el desastre que ustedes dejaron. Se les acabó el negocio de la pobreza: en un año bajó 20 puntos, sin clientelismo ni curros. Y Grabois, no vengas con discursos de manual. Para bruto con guita ya te tenemos a vos", le dedicó la ministra.

Lo hizo para cuestionar otro agresivo tuit del dirigente de Patria Grande. "¿Quién te crees que sos, boludazo? Bruto con guita doblemente bruto", le había dicho Grabois a Caputo, en una respuesta a otra que le había dedicado el financista a la ex presidenta. "Señora, recupere esa vanidad que nunca le faltó y vuelva a escribir usted misma sus propios tuits, que éstos la hacen quedar como una chiquilina que ya no es", soltó Caputo en una publicación de X dedicada a CFK.

La ex vicepresidenta de Alberto Fernández, había comenzado la cadena de tuits con uno en el que cuestionaba el discurso de Davos y le marcaba la cancha a Milei. El largo tuit fue el que motivó que, al igual que un perro guardián, salgan estos funcionarios estrellas del libertario a defenderlo.

La respuesta de Juan Grabois a Luis "Toto" Caputo, tras el ataque que hizo el ministro de Economía luego de cruzar a Cristina Fernández de Kirchner.

Allí lo cruzó porque en Davos 2025 sólo se dedicó "a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales". "Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos", afirmó Cristina también en su cuenta de X.

"Aflojá un poco, que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías. Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir", pronosticó la ex presidenta.

Che Milei... ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el "libertarismo"?



¿Era algo así, no?... "El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el RESPETO IRRESTRICTO DEL PROYECTO DE VIDA DEL PRÓJIMO, BASADO EN EL PRINCIPIO DE NO AGRESIÓN...... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 30, 2025

"Mientras tanto, pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, secretario del Tesoro designado por Donald Trump. Lo vas a necesitar si querés cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI. Es un destacado financista internacional que, hasta el 2015, trabajó con George Soros. Seguro que para vos, Soros es un comunista, aunque Forbes lo haya calificado como el donante más generoso del mundo", siguió CFK.



"PD: Ah, ¡casi me olvido! El Secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís", cuestionó Fernández de Kirchner.