Ramiro Marra, el caído en desgracia del oficialismo libertario: "Me sorprendió..."

La expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza (LLA) fue un golpe quirúrgico ejecutado con frialdad y sin previo aviso. La decisión llegó al filo de la medianoche, a través de un escueto comunicado que lo desvinculaba de manera "irreversible" por haber votado a favor de un aumento impositivo en la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje llevaba el sello de Karina Milei, la estratega todopoderosa del partido, y de Santiago Caputo, el cerebro comunicacional del oficialismo. La jugada, lejos de ser un hecho aislado, es una muestra del blindaje que la cúpula libertaria erigió alrededor de su líder: Javier Milei.

En el ecosistema libertario, no hay espacio para días grises ni para deslices políticos: la lealtad es absoluta o la expulsión es inminente. Y Marra, quien fuera un ferviente defensor del mileísmo, cruzó una línea roja. No hubo advertencias, llamadas ni señales previas. Marra, sorprendido, se enteró de su expulsión por X (ex Twitter). Su respuesta, breve pero desafiante, llegó una hora después: "Viva la lealtad. Viva la libertad, carajo". Apenas unas horas más tarde, con un video en redes sociales, reafirmó su apoyo al gobierno de Milei, casi obligado en opinión de algunos, asegurando que seguirá defendiendo sus políticas económicas y de seguridad.

Sin embargo, la expulsión de Marra dejó expuesta la interna libertaria. "Me sorprendió el tuit, igual que a todos. No había tenido ninguna notificación previa ni ninguna conversación. Ahora estoy acá para informar que voy a seguir defendiendo las políticas de este Gobierno porque estoy a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina", dijo el legislador.

Aunque ya había sido desplazado de los círculos de decisión del partido, su salida forzosa generó resquemores incluso entre dirigentes leales al gobierno. "Roma no paga traidores", replican en el entorno de Caputo, sugiriendo que la purga de Marra era solo cuestión de tiempo. Dueño de Bull Market y una de las caras más visibles de la ola libertaria que arrastró a Milei al poder, Marra fue pieza clave en la construcción del espacio que ahora decidió descartarlo como una lata de atún vencida.

Su compañía llegó a servir como plataforma para los famosos sorteos del sueldo del entonces diputado Milei. Pero la dinámica interna del oficialismo lo fue empujando al margen. El quiebre definitivo se aceleró cuando Karina Milei consolidó su control sobre el partido y la estructura electoral. En ese esquema, no había margen para liderazgos alternativos. Marra, que se perfilaba como una figura fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a ser visto como un obstáculo en la estrategia de la hermana del Presidente para controlar la Capital. "Karina sabe que mido muy bien en las encuestas, y eso molesta", señala el legislador a su entorno.

Victoria Villarruel, Javier Milei, Ramiro Marra

Lejos de tirar la toalla, Marra ya planea su contraataque. Su equipo analiza la posibilidad de competir en las elecciones porteñas con un sello propio, desafiando a La Libertad Avanza y a un PRO que aún no define su estrategia. Consciente del peso de las redes sociales en su base de apoyo, redobló su apuesta por TikTok y YouTube, donde busca consolidar su imagen.

Por ahora, mantiene la ambigüedad sobre sus próximos pasos. No descarta una alianza con Jorge Macri ni con otros desplazados del oficialismo, aunque su prioridad es construir su propia estructura. En el macrismo ven con interés su movida: si decide competir por afuera, podría dividir el voto libertario y facilitar un triunfo del PRO en la Ciudad.

Karina Milei y Santiago Caputo

La decisión de no permitir el regreso de Marra no sorprende en Balcarce 50. La política libertaria está marcada por el rigor de la tarotista Karina Milei y el fumador serial de Santiago Caputo, quienes manejan con mano de hierro las adhesiones dentro del espacio. El Presidente, que solía considerar a Marra como un aliado clave, evitó referirse a su expulsión. En la nueva era libertaria, el pragmatismo y la disciplina pesan más que las amistades.