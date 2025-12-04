Gracias a faltazos estratégicos y ampliar al BAPRO, Kicillof logró el endeudamiento en la Legislatura

Tras semanas de arduas negociaciones, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consiguió que le aprueben el endeudamiento en la Legislatura, este jueves a la madrugada. Para conseguir los dos tercios necesarios que le permitieron acceder a préstamos por hasta 3.685 millones de dólares, el oficialismo provincial tuvo gestos de ciertos legisladores opositores que faltaron para achicar el número necesario y jugó fuerte la ampliación del Banco Provincia (BAPRO), en la que hubo repartos de cargos hasta para los libertarios dialoguistas.

El proyecto salió aprobado a la 1:30 de Diputados y dos horas después se lograba cerrar en el Senado, donde las negociaciones no eran tan arduas ni necesarias. El paquete está compuesto por una emisión de Letras del Tesoro y cuatro endeudamientos distintos, tanto para la administración central como para el ejecutivo, la empresa AUBASA y Buenos Aires Energía.

La Legislatura bonaerense votó el endeudamiento.

El respaldo fue amplio ya que contó con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria (UxP), Unión y Libertad (UyL), Nuevos Aires, la Coalición Cívica (CC), la UCR + Cambio Federal y Somos Buenos Aires. El PRO también acompañó aunque de forma parcial, ya que estuvo a favor del artículo que busca rollovear la deuda y el fondo para los intendentes, pero en contra de otros endeudamientos que eran parte del paquete.

Los faltazos tuvieron su rol estratégico, ya que de los 92 legisladores había presentes 88, que lograron que los dos tercios sean más accesibles. Salvo Ricardo Lissalde de UxP, el resto fueron opositores quienes objetivamente le dieron una mano al Gobernador. El famoso Ramón "El Nene" Vera de La Libertad Avanza (LLA) fue uno de ellos, aunque también tuvieron ese guiño Anahí Bilbao de UCR Cambio Federal y María Laura Richini del PRO.

Massa, Máximo y Kicillof obtuvieron lugares del BAPRO en el reparto.

El BAPRO cumplió un rol fundamental para conseguir el endeudamiento, ya que se definió ampliar su directorio y repartir cargos entre los opositores. Para eso debieron modificar por ley su carta orgánica y establecer ahí que los directores dejarán de ser ocho para pasar a ser nueve y, además, que se denominarán de una forma distinta: vocales. A su vez, se sumó un consejo de directores asociados que contará con tres vocales asociados y dos síndicos.

El oficialismo bonaerense se quedó con la primera minoría para el Movimiento Derecho al Futuro, que tendrá cuatro lugares: Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos "Cuto" Moreno. La Cámpora tendrá dos lugares con Rodra Rodríguez y Laura González, al igual que el massismo con Javier Bordoni y Javier Osuna. Además habrá otro lugar para los intendentes del Partido Justicialista (PJ), con Gabriela De María. De lado de la oposición, el PRO tendrá a Matías Ranzini, los libertarios dialoguistas a Fernando Rozas, además de Fernando Pérez para Evolución y Marcelo Daletto en representación del espacio del dirigente Emilio Monzó.

El cruce entre Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

Párrafo aparte merece la intervención del intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, quien está de licencia en la Cámara pero se acercó para frenar el pacto multisectorial. "Estoy dispuesto a asumir mi banca si de mí depende el resultado para voltear este 'acuerdo' escandaloso entre Kicillof y buena parte de los que se hacen llamar oposición", escribió en sus redes.

Cuando entró al Recinto, el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera, mantuvo un cruce con él tras pedirle que se retire porque no era legislador, por no haber presentado su licencia como intendente para reasumir su banca y rechazó la apelación del intendente que apeló al artículo 4 del reglamento interno, que sostiene que la licencia termina cuando reingresa al lugar. Aunque no prosperó.