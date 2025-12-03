Perlitas que dejó la jura de diputados: un micrófono abierto, comentarios sexuales y censura descarada a opositores de LLA

127 diputados juraron tras las elecciones del 26 de octubre. La sesión, que estuvo presidida por el legislador Gerardo Cipolini, no fue para nada pacífica y hubo cruces de todos los estilos. Hubo quienes juraron por la patria y posando sus manos sobre la Biblia pero también otros que juraron por la Torá.

Cabe recordar que hace sólo unas horas, La Libertad Avanza se constituyó como la primera minoría de la Cámara baja con 94 diputados después de que la provincia de Entre Ríos y Catamarca cedieran sus legisladores al partido del presidente Javier Milei.

Lilia Lemoine vociferó de principio al final de la sesión

Los cruces más explosivos se dieron entre los sectores de la izquierda y el peronismo con el bloque de La Libertad Avanza que cada vez que juraba alguien ya sea de Unión por la Patria o bien del Frente de Izquierda, acoplaban el salón con abucheos, gritos e insultos.

Sin embargo hubo otros gestos como el del diputado Juan Grabois que, realizando una seña con su brazo desafió al presidente que estaba en un palco junto a su hermana Karina, el Ministro del Interior Daniel Santilli y Manuel Adorni, ministro del Interior. Cabe destacar que, en la transmisión en vivo oficial, este gesto ni la jura de Grabois fueron transmitidas.

🚨 EL VIDEO QUE MILEI NO QUIERE QUE VEAS



Juan Grabois juró como DIPUTADO NACIONAL y desafió al palco donde está Javier Milei

Algo parecido sucedió con la jura de Nicolás del Caño que juró "por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y la salud en su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre, sí juro", se lo oyó decir porque en la transmisión oficial no hubo ni rastros del rostro de Del Caño.

Su compañera, Myriam Bregman que también juró, corrió la misma suerte pero con el agravante de que la diputada Lilia Lemoine gritaba desaforadamente lo que provocó el profundo enojo del sector de la izquierda.

CENSURA Y PAPELÓN EN LA CAMARA DE DIPUTADOS



No mostraron a Nicolas Del Caño cuando juraba, pero si se dedicaron a mostrar en primer plano a Lemoine...

Otro momento muy incómodo fue cuando la Cámara empezó a cantar al unísono "la patria no se vende", mientras que el bloque libertario intentaba gritar al mismo tono "la casta tiene miedo" aunque no pudieron aplacar los cánticos contra el presidente Milei.

Hubo muchas referencias de diputados peronistas a la libertad de Cristina Fernández de Kirchner quien cumple prisión domiciliaria por la llamada Causa Vialidad. Fue el caso de Vanesa Siley que juró "Por la inocencia de Cristina de Fernández de Kirchner, por los trabajadores, para que sus hijas e hijos tengan un destino. Por todos los que liberaron la Patria...".

Por la inocencia de Cristina de Fernández de Kirchner, por los trabajadores, para que sus hijas e hijos tengan un destino. Por todos los que liberaron la Patria...



¡SI, JURO! 🇦🇷✌️

"Por la memoria de Néstor y los 30.000, por la libertad de Cristina y del pueblo argentino", juró Lucía Cámpora que también fue abucheada.

Sin embargo, la perlita o escándalo más prominente vino del micrófono del legislador Gerardo Cipolini ante la jura de la libertaria Mónica Becerra como diputada que expresó con voz ronca: "¡Che, qué linda!", lamentablemente este hecho se dio porque el micrófono estaba encendido.

"Che pero que buena que está la peruca, TREMENDO"



"Che pero que buena que está la peruca, TREMENDO"

JAJAJAJAJ le dejaron abierto el micrófono al diputado Cipolino, el radical menos PAJERO.

Sin embargo, la situación pasó casi desapercibida en el recinto pero no así para las redes sociales porque no sólo fue en es momento, sino en dos más: "Che pero que buena que está la peruca" o, "Mmmm... che, pero qué buena que está la rubia...", dijo en dos oportunidades más.