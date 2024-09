Guillermo Francos fue brutalmente desmentido: "No habrá cortes de luz programados"

Varios funcionarios de La Libertad Avanza como Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); Daniel González, secretario coordinador de Economía y el mismísimo jefe de Ministros Guillermo Francos, adelantaron que había cortes de luz programados durante el verano. Sin embargo, en las últimas horas, otro referente libertario Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación salió a desmentirlos.

Creer o reventar, dentro del espacio libertario, un funcionario borra con el codo lo que otro expresó en un lapso de 24 horas. La prueba más fehaciente fue la palabra de Francos, que fue desmentido a las pocas horas: "Va a haber una programación, está analizándose y lo hablamos el otro día con el secretario de Energía. Se supone que se viene un verano de mucha temperatura y puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no han habido inversiones en estos últimos tiempos. Por lo tanto va a faltar generación y va a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales", había dicho el jefe de Ministros.

Guillermo Francos

Ahora, Rodríguez Chirillo salió a desmentirlo a través de Radio Mitre: "Quizás estamos acostumbrados al término de cortes programados. Uno para programar cortes tiene que tener una inmediatez muy cercana a un momento que estamos hablando de diciembre a marzo", empezó el funcionario.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación

Además, desmintió rotundamente al Jefe de Ministros: " No va a haber cortes programados, volver a los cortes rotatorios del '88 ", dijo rememorando viejas épocas y contó: "Yo lo viví cuando era chico. Nada de eso ni se está pensando ni creemos que va a ocurrir. Además, en lo que es cortes programados se trata de industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales", dijo.

En esa misma línea, comunicó que sí hay al menos un plan de acción del que se verán beneficiados los grandes empresarios que consiste en regalías para las empresas que "reduzcan voluntariamente" el uso de energía con la finalidad de "alivianar la red". Sobre esto, Rodríguez Chirillo explicó: "Una empresa industrial o una empresa grande, desde ahora se le avisa que puede ordenarse de manera que en diciembre, febrero, no produzca tanto o baje la carga. Va a haber un esquema de remuneración para el que reduzca, pero voluntariamente", contó.

Libertarios aseguran cortes de luz mientras otros libertarios los niegan

Con respecto al posible aumento de tarifas, el secretario de Energía de la Nación no dio buenas noticias: "Cuando asumí dije 'señores, asumimos un sistema al borde del colapso de funcionamiento y recaudatorio'", dijo y siguió la misma línea libertaria: " A través de la recomposición de tarifas y sinceramiento, porque la gente no conocía el valor real de las tarifas , se consiguió una recomposición que permitió cubrir el costo del suministro, pero no de hacer enormes inversiones", expresó orgulloso.

El libertario aprovechó para tirar un palito a las gestiones anteriores: "Hoy están haciendo los mantenimientos que deberían haber hecho durante dos décadas o que lo fueron haciendo un año sí y otro no. Hoy la tarifa cubre tu costo de mantener la red y tiene un poco para extender la red".

Manifestaciones de vecinos tras cortes de luz en el verano

Además, rompió el silencio sobre el tendido de Atucha en el que hubo un desfinanciamiento como nunca antes y por lo tanto permanecerá cerrado. Sobre ese tema Rodríguez Chirillo expresó que se cerró por "cuestiones de seguridad durante 30 meses" y planteó que Argentina debería ser independiente de países como Brasil y Paraguay con respecto a la energía.

Allí adelantó que se está llevando adelante "un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas que puedan recibir una remuneración y aumentar su disponibilidad" y aclaró: "Son plantas que están en el país y que como recibieron una mala remuneración, cuando las llamas para que empiecen a generar, te dicen: 'a ese precio no te vendo'. Es como tener coches disponibles, pero justo cuando los convocás, te dicen que se les pinchó la rueda".

Miles de trabajadores fueron despedidos de la planta de Atucha

Eduardo Rodríguez Chirillo expresó su opinión clara en cuanto a la suba de las tarifas de luz para octubre: "No lo tengo previsto", contestó y agregó: "Nunca sería un incremento sustantivo. El último mes se aumentó un poquito arriba de la inflación. De haberlo no sería más allá de eso. Nosotros sacamos una tarifa que dura un año y ahora se está haciendo un sendero para recuperar esa situación".