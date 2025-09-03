Ian Moche dijo que a pesar de los ataques, "abrazaría" a Milei y le preguntaría cómo tener una "sociedad más amigable"

En tiempos donde los discursos de odio parecen ganar terreno y las redes sociales se convierten en campos de batalla, Ian Moche, un niño autista de 12 años y activista por los derechos de las personas con discapacidad, emerge como una luz de esperanza.

Con su ternura y empatía, Ian demuestra que la construcción de una sociedad más inclusiva y humana es posible, incluso en medio de la adversidad que representa que un país esté gobernado por ideas de ultraderecha.

Ian Moche

El pasado martes 2 de septiembre, Ian cumplió uno de sus sueños: conocer a Estela de Carlotto, miembra de Abuelas de Plaza de Mayo y figura emblemática en la lucha por los derechos humanos.

La reunión fue un momento profundamente conmovedor que dejó huella en ambos protagonistas. Ian llegó con una carta escrita de su puño y letra, que leyó con emoción frente a Estela: "Gracias por habernos recibido y por tu empatía. Realmente sos una persona que valoro mucho. Ha sido un camino muy largo, sos una inspiración para mí, creo que para todos los argentinos ".

Luego, con la curiosidad y sensibilidad propias de su edad, le preguntó a Estela: "¿Pero a vos quién te inspira en este largo camino porque es largo el camino que empezaste vos y que creo que nunca va a terminara. La respuesta de Estela fue tan contundente como conmovedora: "A mí me inspiran los valientes que dejaron la vida. 30.000. Ellos son los valientes con virtudes y defectos porque todos somos así".

Un mensaje conciliador a pesar de los ataques

Ian no solo fue noticia por su encuentro con Estela, sino también por su postura frente a los ataques que recibió recientemente por parte del presidente Javier Milei y su psicótica secta de trolls en las redes sociales. En un posteo agresivo en la red social X, Milei se refirió al niño de manera despectiva, desencadenando una ola de agresiones que trascendieron el ámbito virtual. Hasta fue doxeado: datos personales de Ian y su familia fueron expuestos ilegalmente, generando miedo y preocupación en su entorno.

Lejos de responder con odio o rencor, Ian optó por un tono conciliador que sorprende y conmueve. En una entrevista reciente, declaró: "Fue algo triste para mí. Pasaron fotos, dieron mi dirección del colegio. Se filtró información, algo completamente ilegal. Me daba miedo a mí, a mis hermanas . Pasaron datos de sus trabajos, dónde vivían".

Sin embargo, su respuesta no fue encerrarse en el dolor, sino abrirse al diálogo: "Estoy completamente abierto a hablar con Milei. No para pasar de hoja sino para decir 'esto ocurrió, esto es verdad, esto nos hizo mal a todos. ¿Qué hacemos después?' Y ver qué podemos hacer para una sociedad más amigable ".

Ian dejó claro que su intención no es buscar venganza ni alimentar conflictos. Su propuesta es tan simple como poderosa: construir puentes en lugar de levantar muros y, en esta línea, cuando se le preguntó qué le diría al presidente si tuviera la oportunidad de reunirse con él, Ian respondió con una madurez que desarma: "Le diría qué es lo que podemos hacer, hablar sobre discapacidad, que es un tema sobre el que no se tiene mucha información. Hablar de la empatía, de las formas. No lo trataría como si fuera un nene. Diría 'acá pasó algo, hagamos unas disculpas'. Ni siquiera unas disculpas públicas. Al menos, que borre el tuit. Lo abrazaría, lo saludaría, tendría una charla normal . Él ya es adulto como para poder decir 'uh, me equivoqué'".

Javier Milei generó una catarata de odio contra Ian Moche