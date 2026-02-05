Internas en el Indec y choques con la industria: Caputo justificó la salida de Lavagna y le habló a los "49 y medio millones de argentinos"

A pocos días de la salida de Marco Lavagna del Indec, el Gobierno volvió a quedar en el centro de la controversia por la medición de la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la decisión oficial de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y dejó en claro que el cambio no ocurrirá hasta que la administración libertaria consolide su relato de desinflación. "Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice", afirmó el funcionario.

Además, justificó la medida con un argumento más político que estadístico: "Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos midiendo siempre y realizar una nueva encuesta que refleje los cambios actuales". La explicación abre un interrogante central: si la medición está desactualizada, ¿por qué mantenerla? El propio Caputo reconoció que tanto el índice vigente como el que proponía Lavagna se basan en patrones de consumo antiguos. "En el medio tuvimos una pandemia", señaló y agregó: "Probablemente los valores hoy difieren más de los de 2018 que los de esa fecha con los anteriores".

Sin embargo, pese a admitir la obsolescencia metodológica, el Gobierno opta por no modificarla. "No se puede comparar peras con manzanas", dijo el ministro. E insistió con su postura: "Marco quería cambiar el índice y ya tenía una fecha. El Presidente no estaba de acuerdo". La decisión implica que la inflación continuará midiéndose con parámetros que el propio oficialismo considera desfasados. Para economistas y técnicos del organismo, el problema no es menor: el IPC impacta en jubilaciones, salarios, contratos y programas sociales. La renuncia de Lavagna -en ese contexto- dejó de ser un hecho administrativo para convertirse en una señal institucional.

Caputo buscó bajar la tensión y afirmó que la salida fue cordial. Aseguró que se produjo en "condiciones amigables" y que incluso recibió un mensaje del exfuncionario ofreciéndose a hablar públicamente por "los rumores falsos que andan corriendo". Al mismo tiempo elogió al director técnico Pedro Lines: "Es intachable. Es un técnico brillante, respetadísimo". Pero el ministro también apeló al discurso confrontativo para explicar el freno al cambio metodológico. Atribuyó la demora a un "ataque político fenomenal" que generó "un nuevo escalón de inflación" y acusó a la oposición y a periodistas de "querer que al país le vaya mal e instalar temas".

Las críticas alcanzaron incluso a su ex viceministro Joaquín Cottani, quien había cuestionado la postergación del nuevo índice. "No le presto atención a lo que dice. Porque es parte de esa gente", disparó, y agregó: "Lo puse de viceministro porque me pidió Cavallo que lo pusiera y lamentablemente no funcionó". La discusión estadística se mezcló así con internas políticas, en un área históricamente sensible para la credibilidad económica argentina. La confrontación oficial no se limitó a la medición de la inflación. También escaló con el sector textil, luego de que el ministro admitiera que compra ropa en el exterior.

Ante el malestar empresarial, respondió que tiene "más empatía con los 49 y medio millones de argentinos (sic)" y defendió la apertura comercial. Sostuvo que, desde la asunción de Milei, "la ropa bajó sustancialmente y se puede competir" y rechazó los reclamos por desprotección industrial: "Es un error decir que la cancha está desnivelada. Nosotros hacemos esto con muchísimo cuidado y en las diferentes industrias". Las críticas de la Cámara Industrial de la Indumentaria tampoco quedaron sin respuesta. Sobre su titular, Claudio Drescher, afirmó: "Él debe ser de esta gente que no quiere perder sus privilegios".

El mismo tono confrontativo apareció en la polémica con Techint tras perder una licitación frente a una empresa india. Caputo negó irregularidades: "Lo estudiamos desde la Secretaría de Comercio... no la hubo". Y defendió la competencia internacional: "Van a haber muchísimas más licitaciones". De esta manera, entre la continuidad de un índice cuestionado, la salida del titular del organismo estadístico y los choques con sectores productivos, el Gobierno sostiene una estrategia clara: evitar cambios que alteren la narrativa de desinflación.