Javier Milei asustado ante las denuncias por corrupción: Mauro Federico lo ubicó en cuestión de segundos

La Libertad Avanza solo es un nombre vacío. El partido que encabeza Javier Milei pregona libertad, pero cada acción del gobierno demuestra lo contrario: persecución a periodistas, ataques a la libertad de expresión y amparo tras la represión de jubilados, estudiantes y médicos que salen a cuestionar sus políticas.

El pasado viernes, Mauro Federico fue víctima de la censura política. Durante su programa de stream, el periodista difundió audios de Karina Milei que lo comprometen en la causa de coimas en Discapacidad. La Casa Rosada, lejos de actuar con transparencia, reaccionó como un régimen autoritario: intentó impedir que los medios reprodujeran los audios de la hermana del presidente y amenazó con sanciones.

Mauro Federico destroza a Javier Milei

En su descargo, Federico explicó: "Hoy vamos a arrancar distinto. Desde que llegamos, tuvimos absoluta libertad para investigar y hacer nuestro trabajo periodístico, pero fue un fin de semana complicado. Nos están llegando mensajes de colegas preguntando si fuimos allanados o detenidos".

El periodista no dudó en apuntar directamente a Milei: "Después de lo ocurrido el viernes en la Casa de Gobierno, muchos salieron con la idea peregrina de censurar al periodismo de la manera más brutal. Ni Nicolás Maduro, ni Fidel Castro, ni ningún líder que tanto repudiás, Javier Milei, se animó a tanto ". En lugar de debatir con argumentos, el gobierno de La Libertad Avanza responde con amenazas: "Propusieron considerarnos poco más que traidores a la patria, parte de un complot contra la vida del presidente y de su hermana", denunció Federico.

El propio Milei demuestra su incapacidad para manejar la crítica. Mientras un presidente inteligente utiliza los medios como herramienta de gobierno, él se arropa como nene indefenso tras la violencia estatal y reprime a quienes cuestionan sus decisiones: "Una irracionalidad política propia de gente irracional. Recibimos presiones porque no es fácil hacer lo que hacemos, y mucho menos desde una estructura nueva que en tres meses y medio ya generó una demanda del presidente de la nación", afirmó el periodista.

Mauro Federico cerró con contundencia: "Los únicos que pueden disponer que dejemos de hablar son los que administran justicia en este país. Nosotros vamos a seguir contando la verdad".