Milei mandó a allanar el domicilio de los periodistas que destaparon el escándalo de corrupción más grave de su gestión

En un giro preocupante que pone en jaque los principios fundamentales de la libertad de prensa, el gobierno de Javier Milei despliega una campaña de intimidación contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tras la filtración de audios que comprometen directamente a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La virulenta respuesta oficial es alarmante y las medidas impuestas rozan peligrosamente los límites de la democracia.

El juez Patricio Maraniello, en una decisión controversial, ordenó la prohibición inmediata de la difusión de los audios filtrados. Según el fallo, se trata de una " violación grave a la privacidad institucional " y no un caso de libertad de expresión, como defendió el vocero presidencial Manuel Adorni.

Mauro Federico y Jorge Rial en Radio 10

"La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada", escribió Adorni en redes sociales, subrayando que el material fue obtenido bajo métodos ilegales. Sin embargo, la medida es a las claras un intento descarado de silenciar a los trabajadores de prensa y evitar preguntas incómodas sobre el contenido de los audios que los implica en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia argentina.

El gobierno no se quedó allí. En una denuncia presentada ante la Justicia Federal, calificó la filtración como una "operación de inteligencia ilegal" destinada a "condicionar al Poder Ejecutivo" en plena campaña electoral. Adorni insistió en que no se trató de una simple filtración, sino de un "ataque ilegal, planificado y dirigido".

La resolución compartida por Adorni

La gravedad del asunto escaló aún más cuando la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia federal el allanamiento de las viviendas de los periodistas Rial y Federico, quienes difundieron los audios en el canal C5N.

La presentación, realizada por el abogado Fernando Soto bajo indicación expresa de Bullrich, argumentó que la divulgación de las grabaciones representa una "gravedad inusitada" al tratarse de "audios privados" que carecen de relevancia penal. Al parecer, quien se atreva a cuestionar al gobierno enfrentará consecuencias.

El incendiario posteo de Adorni

El presidente Milei no tardó en sumarse al coro oficialista, calificando el episodio como una "operación de inteligencia ilegal". El término, repetido casi como un mantra por los principales funcionarios del gobierno, busca desviar la atención del contenido comprometedor de los audios y centrarla en su obtención.

El contexto no podría ser más inquietante. El gobierno opta por un camino que amenaza con socavar los pilares esenciales de la democracia: la libertad de prensa y el derecho a informar . La persecución judicial contra periodistas y medios críticos recuerda episodios oscuros en la historia del país, donde la censura y el autoritarismo se impusieron sobre el debate público y la rendición de cuentas.

Javier Milei

Argentina enfrenta un momento crítico. La intimidación a periodistas y las medidas judiciales desproporcionadas no solo ponen en riesgo las libertades individuales, sino que también envían un mensaje preocupante sobre la dirección política del país. La democracia no puede sobrevivir bajo la sombra opresiva del autoritarismo y la censura del gobierno de Javier Milei.