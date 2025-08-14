Adorni fingió demencia sobre la "supuesta" fake news que compartió con Milei sobre Kicillof y pasó otro video

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a poner en evidencia su falta de ética periodística e idoneidad para su cargo, cuando al aire de su programa de stream Fake 7-8 volvió a poner en duda la noticia falsa que compartió la semana pasada junto al presidente Javier Milei, sobre la falta de propuestas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Cabe recordar que los funcionarios habían compartido un recorte donde el mandatario provincial afirmaba no tener planes para el futuro desde el peronismo, el cual había sido tergiversado, ya que la respuesta no era tal. "En este Fake 7-8 voy a desmentir una fake, que en realidad no es del Gobierno nacional ni mucho menos. Si no que es sobre el propio gobernador Kicillof", comenzó Adorni en su programa.

"Acá vemos cómo un periodista misterioso se hace eco de un video donde el economista marxista dice no tener propuestas. Vamos a ver la versión original de ese video primero. Y después les voy a poner el video con la supuesta fake", explicó enseguida. La condición de "supuesta" no es nada inocente, ya que expone el objetivo de instalar que su respuesta larga fue igual que la que editaron desde el oficialismo.

"Este era supuestamente el video original sin ningún tipo de edición ni nada. Está claro que no dijo nada, que no nos ha iluminado en lo más mínimo en lo que dijo", señaló Adorni luego de pasar la respuesta de real y sin mencionar en ningún momento que tanto él como el Presidente la compartieron.

Luis "Toto" Caputo, Javier Milei y Manuel Adorni.

Lo más paradójico de todo es que ni siquiera mostró la fake news, porque al pedirle al control el video, estos tiraron otro que no era el que buscaba el vocero. "Y ahora vamos con la supuesta fake, que es una parte editada. A ver si coincide con lo que no dice nada o es algo muy diferente", presentó antes. "No, este no era. Yo lo que quería ver era el recorte que tuitea el periodista misterioso", se excusó después.

El rol que tiene como vocero Manuel Adorni no es el de difundir noticias falsas, como lo hizo la semana pasada. Aunque eso no pareció importarle, de acuerdo a la explicación que dio en su programa, donde continuó con la idea de instalar la mentira, sin importarle que la verdad sea otra.