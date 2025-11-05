Javier Milei toma juramento a Manuel Adorni y olvidan a Guillermo Francos: "Preparando el incienso"

En un acto cargado de simbolismo político y detalles que no pasaron desapercibidos, el presidente Javier Milei tomó juramento este miércoles 5 de noviembre a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Guillermo Francos. La ceremonia, realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, marcó un nuevo capítulo en la reconfiguración del Gobierno tras el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.

El evento comenzó con la lectura del Decreto 784/2025, que oficializó la renuncia de Francos al cargo, así como la designación de Adorni, quien hasta ese momento se desempeñaba como Secretario de Comunicación y vocero presidencial. En un gesto que dejó entrever su estilo directo, Milei le dirigió unas breves pero claras palabras a Adorni antes de la jura: " Con todo eh ", en aparente referencia a los desafíos que le esperan en su nueva función.

Adorni, quien también es legislador electo, asumió el compromiso con un enérgico "¡Sí, juro!", sellado con un abrazo entre él y el presidente de las fuerzas del cielo. Entre aplausos y sonrisas de los presentes, el acto protocolar llegó a su fin. Según trascendió, Adorni planea mantener su rol como vocero presidencial, además de desempeñarse como jefe de Gabinete.

Sin embargo, no todo fue solemnidad. En esta línea, el periodista Lautaro Maislin informó desde Casa Rosada que desde el gabinete del ex vocero están "tirando inciensos" y también contó que "alguien del equipo de Adorni y confirmó que entre el viernes y el lunes se mudan al despacho de Francos".

El acto también se dio en un contexto político cargado de tensiones; es que dentro del oficialismo, se sigue debatiendo el nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior, un movimiento que podría alterar los equilibrios en la Cámara de Diputados, especialmente en la Comisión de Presupuesto. El Gobierno busca evitar que el control del Presupuesto 2026 quede en manos del PRO, mientras Mauricio Macri redobla su presión anunciando un candidato presidencial propio para 2027.

Por su parte, Javier Milei ya tiene la mira puesta en su agenda internacional. Tras la ceremonia, el mandatario viajará a Estados Unidos para participar en el American Business Forum en Miami, donde compartirá escenario con figuras como Donald Trump, Lionel Messi y Gianni Infantino. Además, tiene programados encuentros con empresarios y dirigentes en Palm Beach y Nueva York.