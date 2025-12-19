Jerónimo tras la movilización en Plaza de Mayo contra la reforma laboral: "Nos vamos a preparar para febrero"

En una jornada histórica para el movimiento obrero, miles de trabajadores se congregaron este jueves en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país para rechazar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Cristian Jerónimo, dirigente del sindicato del Vidrio y miembro del triunvirato de la CGT, destacó la contundencia de la movilización y el impacto político que generó.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, Jerónimo expresó: "Entendemos que estamos ante un momento muy sensible de nuestro país. Y la verdad es que estábamos convencidos de que iba a ser una marcha multitudinaria a lo largo y ancho del país".

" Estuvieron todas las provincias movilizadas . Y hubo una contundencia del movimiento obrero organizado", añadió Jerónimo, subrayando el papel clave de los trabajadores en esta lucha. Según el dirigente, la sensación entre los líderes sindicales fue de satisfacción por haber logrado una demostración masiva y coordinada.

El impacto de esta movilización no solo se sintió en las calles, sino también en el Congreso. La presión ejercida por los trabajadores llevó al oficialismo a postergar hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral, al no contar con los votos necesarios para su aprobación. Jerónimo explicó que esta victoria parcial fue fruto de un trabajo silencioso pero constante: " Veníamos trabajando para eso en silencio , hablando con senadores, senadoras y gobernadores. Yo lo había comentado en alguna entrevista. Y por suerte se pudo dar la postergación del tratamiento".

LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA



La reforma laboral del Gobierno avanza sobre derechos históricos, debilita la organización sindical y profundiza la precarización.



Desde la CGT defendemos trabajo digno, producción y justicia social.



— CGT (@cgtoficialok) December 19, 2025

Sin embargo, el dirigente dejó en claro que esta pausa no significa el fin de la lucha: "Ahora nos vamos a preparar para febrero y seguir plantados en la misma posición. Esta reforma no le genera incentivo ni a las pymes ni a las medianas empresas, sino que está redactada maliciosamente a la medida de las grandes empresas".

La propuesta impulsada por Milei busca flexibilizar contratos y despidos, limitar derechos laborales e incluso eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que representa un retroceso significativo para los trabajadores. Aunque el dictamen ya aprobado en comisiones incluye algunas modificaciones menores, se anticipa que habrá más cambios antes del debate definitivo en febrero.

El futuro de esta reforma laboral es incierto, pero lo que quedó claro tras la masiva movilización es que los trabajadores no están dispuestos a ceder sus conquistas históricas sin dar batalla. La lucha sigue y, como afirmó Cristian Jerónimo, el movimiento obrero de la CGT continuará firme en su defensa de los derechos laborales.